Губерниев о недопуске белорусов к масс-старту на чемпионате России: «Назревает большой спортивный скандал, который вызовет еще и скандал политический»
Дмитрий Губерниев предрек политический скандал на фоне событий в биатлоне.
Накануне в Ижевске проходили большие масс-старты на чемпионате России, где к участию допускается до 60 человек. В женской гонке участвовали спортсменки из России и Беларуси, а в мужской – только россияне. Белорусская биатлонистка Динара Алимбекова-Смольская отреагировала на это ироничным постом в соцсетях.
Согласно регламенту, допуск к участию в гонках определяет жюри соревнований (с учетом количества стартующих российских спортсменов).
«Вот говорил я, надо было как минимум Смольского в большой масс-старт допускать! В итоге в Ижевске СБР (Союз биатлонистов России – Sports.ru) проблему не решил, бежало всего 53 россиянина, и очень сильно расстроились и напряглись наши белорусские друзья!
Назревает большой спортивный скандал, который вызовет еще и скандал политический!» – написал спортивный комментатор в своем телеграм-канале.
«Большие начальники России и Республики Беларусь уже вовсю обсуждают проблему недопуска лучших белорусских биатлонистов в большой масс-старт в Ижевске! Уже идет очень большая разборка! Ух!» – добавил он.
Алимбекова о чемпионате России: «Интересно» было смотреть мега-масс-старт без наших парней, которых не допустили судьи. А сами даже и 60 участников не нашли»
Сезон нетипичный. Регламент Кубка России наличия белорусов не предполагал. Они его изменить забыли. А региональные федерации не без претензий. Плюс снявшиеся снялись невовремя. У нас вообще это довольно частое явление. Часть людей, кто заявлен в протоколе, по факту на гонки не выходят из-за плохого самочувствия. Та же Вяльбе в лыжах этим возмущалась. Т.к. из-за таких вот заявок могут возникнуть проблемы с допинг-контролем.