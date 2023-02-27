Губерниев о недопуске белорусов к масс-старту на чемпионате России: «Назревает большой спортивный скандал, который вызовет еще и скандал политический»

Теги чемпионат России Союз биатлонистов России Дмитрий Губерниев сборная Беларуси жен сборная Беларуси Динара Алимбекова-Смольская Антон Смольский Биатлон

Дмитрий Губерниев предрек политический скандал на фоне событий в биатлоне.

Накануне в Ижевске проходили большие масс-старты на чемпионате России, где к участию допускается до 60 человек. В женской гонке участвовали спортсменки из России и Беларуси, а в мужской – только россияне. Белорусская биатлонистка Динара Алимбекова-Смольская отреагировала на это ироничным постом в соцсетях.

Согласно регламенту, допуск к участию в гонках определяет жюри соревнований (с учетом количества стартующих российских спортсменов).

«Вот говорил я, надо было как минимум Смольского в большой масс-старт допускать! В итоге в Ижевске СБР (Союз биатлонистов России – Sports.ru) проблему не решил, бежало всего 53 россиянина, и очень сильно расстроились и напряглись наши белорусские друзья!

Назревает большой спортивный скандал, который вызовет еще и скандал политический!» – написал спортивный комментатор в своем телеграм-канале.

«Большие начальники России и Республики Беларусь уже вовсю обсуждают проблему недопуска лучших белорусских биатлонистов в большой масс-старт в Ижевске! Уже идет очень большая разборка! Ух!» – добавил он.

Алимбекова о чемпионате России: «Интересно» было смотреть мега-масс-старт без наших парней, которых не допустили судьи. А сами даже и 60 участников не нашли»

36 комментариев

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Anouck
Ответ lisenok555
Осталось только разосраться с белорусами.. в чем проблема была Смольского допустить, если там человек 20 вообще неизвестных было))
Проблема в том, что до этого регионы (а вернее их представители) накатали жалобу в сторону Майгурова. Что дескать у них очки и зачёт. А тут какие-то юниоры из Беларуси занимают места выше их и в итоге нарушается регламент. Всё то, что происходит сейчас, - просто следствие той истории. И знаете, что смешно? Некоторые, кто готов был съесть Майгурова со всеми потрохами после тех гонок, сейчас готовы сделать то же самое, но уже за недопуск Смольского. Я обеими руками за допуск Антона, но мне хотелось бы видеть некую последовательность. Проиграли в очной борьбе - значит региону нужно задуматься над уровнем подготовки, а не писать кляузы в различные инстанции.
Сезон нетипичный. Регламент Кубка России наличия белорусов не предполагал. Они его изменить забыли. А региональные федерации не без претензий. Плюс снявшиеся снялись невовремя. У нас вообще это довольно частое явление. Часть людей, кто заявлен в протоколе, по факту на гонки не выходят из-за плохого самочувствия. Та же Вяльбе в лыжах этим возмущалась. Т.к. из-за таких вот заявок могут возникнуть проблемы с допинг-контролем.
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александр
Продолжение противостояния Губерниева с Майгуровым из-за Ростовцева. Очередная ложь.
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Александр Голещихин
Ответ Александр Русанов
Достаточно, это главный зимний вид спорта в стране
Хоккей, фигурка, не?
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Юрий Костыгин
Первый сезон такой. Ям и кочек полно. Постоянно спотыкаемся. Этого и следовало ожидать. Допустить Смольского в единственном экземпляре тоже был бы такой себе выход. Типа Лазовский, Воробей, Авсеенко и т.д. не биатлонисты? Понятно, что решение о неучастии белорусов принималось заранее. А об отказах россиян (Серохвостова, Поварницына и пр.) стало известно с утра дня гонки. Или надо было соседей держать в напряге до последнего - ну если кто откажется, то вы побежите? В конкретной ситуации сделали всё правильно. В более общем смысле - неправильно. Урок на будущее. Надеюсь, раздувать это сильно не будут и все наберутся понимания, терпения и здравого смысла.
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Мари Хуан
Ответ brig_Mercury
Есть версия, что Иван Иванович едет к Петру Петровичу по поручению Ивана Никифоровича, чтобы сгладить углы, возникшие год назад.
По другой версии Иван Иванович едет к Петру Петровичу так как ищет себе нового старшего брата, так как разочаровался в текущем старшем брате Иване Никифоровиче, а без старшего брата Иван Иванович не может.
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YOKODZUMA
Самое смешное, что в ближайший год мы и с Белоруссией разосремся. Особо седомудые товарищи могут вспомнить про русский с китайцем братья навек и китайских ревизионистов.
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Akselson
Ответ Klen2005
Губерниевым любит раздувать. Все забудется через три дня
Согласен. Может кто-нибудь объяснить, как в новом дизайне на мобильной версии писать комментарии к новостям? В упор не вижу кнопки, могу только отвечать на другие комментарии.
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brig_Mercury
Ответ Мари Хуан
Иван Иванович собрался лететь к Петру Петровичу, а Иваном Никифоровичу видимо это не нравится очень)
Есть версия, что Иван Иванович едет к Петру Петровичу по поручению Ивана Никифоровича, чтобы сгладить углы, возникшие год назад.
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Atsuktuvas
Русская дружба - широка и беспощадна.
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Погладь быка
Вы конечно спросите "а за что российских спортсменов то персонами нон-грата?!". Так ведь ни один российский биатлонист не выступил против недопуска публично. Эдичка еще и порадовался, что без Антона шансы урвать хоть 1 медаль стремительно растут.
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Мари Хуан
Ответ Алар
Поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем))) Гоголь отдыхает!
Иван Иванович собрался лететь к Петру Петровичу, а Иваном Никифоровичу видимо это не нравится очень)
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Huereka
Ответ Tomas Nepotrebko
главный по какому показателю?
основным показателем является мнение биатлонных болельщиков :)))
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Huereka
Ответ fbd
Уууууфф, эскалация!! Нужно срочно созывать совет безопасности ООН!
да, плевать там ООН на ваши драки. Важно чтобы Бах и мер Парижа это заметили - будет лучше и легче отгородиться от идей допускать русских на олимпиаду
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BeastI666I
Ответ Варлампий Варлампий
Комментарий удален модератором
да вот как раз у планеты все хорошо. уровень жизни неуклонно растет, кроме нашей многострадальной родины, конечно.
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Погладь быка
Очередной веский аргумент для Беларуси возвращаться домой в европейскую семью. А не якшаться со всякими непонятными ребятками.
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Погладь быка
Я бы после такого любого россиянина причастного к биатлону (чиновника, спорстмена) сделал персоной нон-грата в Беларуси. И закрыл для россиян Раубичи даже для сборов.
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lisenok555
Осталось только разосраться с белорусами.. в чем проблема была Смольского допустить, если там человек 20 вообще неизвестных было))
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Александр Русанов
Ответ Tomas Nepotrebko
главный по какому показателю?
Зрительскому интересу
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heivani
Ну так,все по плану идет; сказано же было.
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Варлампий Варлампий
Ответ BeastI666I
всем плевать на внутренние дела РФ и Беларуси... Уже пора понять, что нас нет на мировой арене.
Комментарий удален модератором
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BeastI666I
всем плевать на внутренние дела РФ и Беларуси... Уже пора понять, что нас нет на мировой арене.
+21
-7
+14
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ronnych
Ответ Gheorghe Rusu
Может белорусы наконец то поймут, что их вообще-то тоже за второсортных принимают Арийцы славянские.)
Не, только украинцев
+1
-8
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Tomas Nepotrebko
Ответ Александр Русанов
Достаточно, это главный зимний вид спорта в стране
главный по какому показателю?
+3
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Iuasamotu
А потом ещё удивляются активизации белорусских партизан
+5
-6
-1
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Варлампий Варлампий
Ответ Лимит Лимитович
почему недопуск на ЧЕМПИОНАТ РОССИИ спортсменов из Белоруссии считается скандалом, я понять не могу?
видимо потому, что все почему-то привыкли считать участие белорусов в спринте нормой, в чемпионате России
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