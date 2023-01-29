Антон Смольский: «То, что творит Латыпов, – это уровень Йоханнеса Бо»

Теги сборная Беларуси Эдуард Латыпов Матч ТВ Антон Смольский Даниил Серохвостов Кубок Содружества Биатлон

Белорусский биатлонист Антон Смольский прокомментировал выступление в масс-старте на этапе Кубка Содружества в Раубичах (3-е место).

«В начале гонки я всех отпустил. То, что творит Эдуард Латыпов, это уровень Йоханнеса Бо. А с Даниилом мы третий день бок о бок сражаемся – мне нравится, когда соперники составляют такую конкуренцию.

Возможно, у Даниила сегодня было больше сил на финишный рывок. Мы пободались немного на первом подъеме, а на втором я понял, что Даниил сегодня сильнее.

Перед спуском я набрал хорошую скорость, но я не рассчитывал, что смогу догнать Даниила, поэтому не был сам к этому готов», – сказал Смольский в эфире «Матч ТВ». 

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18 комментариев

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Зиганша
Эдик молодец ,с победой,в последний стрельбы только чуть напугал,думал все пять,оказывается ,ошибка графики,а где снова гроза 2 метровых норгов ,со своим со 113 местом,снова не видал Джеку,у тюменцам налоги не куда девать наверное
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Погладь быка
Ответ TBFTT
Он в прошлом сезоне мог и желтую майку одеть, но помешали курьезы и ковид.
Ага, просто заезжая не в тот коридор фору слабым соперникам давал.
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Погладь быка
Ответ Luna02
Мог бы победить-?. Но то,что был бы высоко-согласна. Но порадовал сегодня,так порадовал..
Конечно не мог бы. Бе на три головы выше Эдика. а там и кроме Бе сильных хватает. Тот же Лагрейд стреляет и быстрее и увереннее Эдика. Очередное мифотворчество в духе Губерниева ("нас бы на КМ сейчас, всех бы порвали").
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Luna02
Ответ volga_olga
Не Бе, конечно, но с нулями в масс-старте на КМ мог и победить.
Мог бы победить-?. Но то,что был бы высоко-согласна. Но порадовал сегодня,так порадовал..
+2
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+2
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TBFTT
Ответ volga_olga
Не Бе, конечно, но с нулями в масс-старте на КМ мог и победить.
Ну как бы Бе без допинга такой Эд делал бы на раз-два. Или с допингом Бё))
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TBFTT
Ответ Алекса"мирная"
Так Эдик и на КМ был заметной фигурой , просто стрелял нестабильно, сейчас подтянул стрельбу, а бегунком всегда был
Он в прошлом сезоне мог и желтую майку одеть, но помешали курьезы и ковид.
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-1
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Алекса"мирная"
Так Эдик и на КМ был заметной фигурой , просто стрелял нестабильно, сейчас подтянул стрельбу, а бегунком всегда был
+5
-2
+3
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petr
Х а -ха -ха
+4
-4
0
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Olga.t
Ответ silvergold
А как же Пекин ?
Пекин это прошлый сезон.
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Ека Кра
В такой форме, как сейчас, однозначно, Эдик способен и на этапах кубка мира побеждать😍
+6
-4
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silvergold
Ответ Olga.t
Просто вежливость принимающей стороны)) До Йоханесса далеко и Смольскому, и Латыпову. К сожалению, мы не можем их увидеть вместе на лыжне и сравнить. Но сегодня Эдуард молодец, поздравляю!
А как же Пекин ?
+2
-1
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Афанасия
Антон хотел сказать, что уровень Латыпова по отношению к остальным на КС, такой же как у Йоханесса на КМ по сравнению с другими.
+7
0
+7
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volga_olga
Не Бе, конечно, но с нулями в масс-старте на КМ мог и победить.
+5
-3
+2
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Сергей Рыжов
Так и есть)
+2
-2
0
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Olga.t
Просто вежливость принимающей стороны))
До Йоханесса далеко и Смольскому, и Латыпову.
К сожалению, мы не можем их увидеть вместе на лыжне и сравнить.

Но сегодня Эдуард молодец, поздравляю!
+12
-3
+9
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Татьяна Солотина
Лесть бывает приятна.
+3
-3
0
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Andreir888
Да, было видно, что Антон накатывает со спуска, но финиш был слишком близко. Ребятам спасибо за борьбу!
+12
0
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Погладь быка
Антон, дипломат ты. Говоришь то, что хотят услышать.
+6
-10
-4
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