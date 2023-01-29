Антон Смольский: «То, что творит Латыпов, – это уровень Йоханнеса Бо»
Белорусский биатлонист Антон Смольский прокомментировал выступление в масс-старте на этапе Кубка Содружества в Раубичах (3-е место).
«В начале гонки я всех отпустил. То, что творит Эдуард Латыпов, это уровень Йоханнеса Бо. А с Даниилом мы третий день бок о бок сражаемся – мне нравится, когда соперники составляют такую конкуренцию.
Возможно, у Даниила сегодня было больше сил на финишный рывок. Мы пободались немного на первом подъеме, а на втором я понял, что Даниил сегодня сильнее.
Перед спуском я набрал хорошую скорость, но я не рассчитывал, что смогу догнать Даниила, поэтому не был сам к этому готов», – сказал Смольский в эфире «Матч ТВ».
До Йоханесса далеко и Смольскому, и Латыпову.
К сожалению, мы не можем их увидеть вместе на лыжне и сравнить.
Но сегодня Эдуард молодец, поздравляю!