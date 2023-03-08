Гараничев о сезоне без международных стартов: «Кубок Содружества – хорошая альтернатива. До изоляции белорусы, как и мы, показывали высокие результаты»

Евгений Гараничев назвал Кубок Содружества хорошей альтернативой международным стартам.

С 9 по 12 марта в Тюмени пройдет заключительный этап Кубка Содружества этого сезона. Там выступят российские и белорусские биатлонисты.

– В данной ситуации это хорошая альтернатива. Такое непростое время, где-то же нужно проверить уровень подготовки спортсменов. В Кубке Содружества будут участвовать представители сборной Беларуси. До международной изоляции они, как и мы, показывали высокие результаты. Белорусы окажут достойную конкуренцию.

– Кто сейчас главные звезды Кубка Содружества?

– Здесь все непредсказуемо. На разных этапах были разные победители и призеры. Кто лучше подготовится к соревнованиям в Тюмени, тот и сможет побороться за призовые места.

– Они бы могли навязать борьбу лучшим на Кубке мира?

– Думаю, да. Сейчас на кубках планеты выделяется норвежец Йоханнес Бо, он сильнее других. С остальными нашим и белорусским атлетам вполне можно бороться, – сказал бронзовый призер Олимпиады-2014 по биатлону.

Расписание трансляций шестого этапа PARI Кубка Содружества по биатлону в Тюмени