Гараничев о сезоне без международных стартов: «Кубок Содружества – хорошая альтернатива. До изоляции белорусы, как и мы, показывали высокие результаты»

Теги Кубок мира по биатлону сборная России сборная Норвегии Евгений Гараничев Йоханнес Бо Кубок Содружества Биатлон

Евгений Гараничев назвал Кубок Содружества хорошей альтернативой международным стартам.

С 9 по 12 марта в Тюмени пройдет заключительный этап Кубка Содружества этого сезона. Там выступят российские и белорусские биатлонисты.

– В данной ситуации это хорошая альтернатива. Такое непростое время, где-то же нужно проверить уровень подготовки спортсменов. В Кубке Содружества будут участвовать представители сборной Беларуси. До международной изоляции они, как и мы, показывали высокие результаты. Белорусы окажут достойную конкуренцию.

– Кто сейчас главные звезды Кубка Содружества?

– Здесь все непредсказуемо. На разных этапах были разные победители и призеры. Кто лучше подготовится к соревнованиям в Тюмени, тот и сможет побороться за призовые места.

– Они бы могли навязать борьбу лучшим на Кубке мира?

– Думаю, да. Сейчас на кубках планеты выделяется норвежец Йоханнес Бо, он сильнее других. С остальными нашим и белорусским атлетам вполне можно бороться, – сказал бронзовый призер Олимпиады-2014 по биатлону.

Расписание трансляций шестого этапа PARI Кубка Содружества по биатлону в Тюмени

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
JL JL
Гараничев говорит редко, но, если, что и скажет, то, как бы ничего и не скажет. Пустое. Сам себя заредактирует и на выходе - пшик.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Погладь быка
– Кто сейчас главные звезды Кубка Содружества?

Гараныч, ну не стесняйся как и все остальные россияне. Просто назови два имени: Динара и Антон.

"С остальными нашим". Ахаха. Особенно вы с Матюшей бы навязали борьбу.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Погладь быка
Только у беларусов в пять раз результаты лучше чем у вас. Что до изоляции, что во время. Особенно в женском биатлоне. Но ваши, Гараныч, боятся конкуренции с беларусами. Поэтому и начинаются все эти выступления беларусов на птичьих правах, без зачета, без призовых, с недопусками на соревнования. Уже даже в фигурке, где вы своим всегда накручиваете золотые, серебряные и бронзовые медали. Всего на два этапа российских соревнований их допустили. И то вне зачета.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
nezhelatin_Krd
да, да, да
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий