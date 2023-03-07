Расписание трансляций шестого этапа PARI Кубка Содружества по биатлону в Тюмени

Теги телевидение Кубок Содружества расписание турниров Биатлон

9-12 марта в Тюмени пройдет шестой этап PARI Кубка Содружества по биатлону. Sports.ru представляет расписание трансляций соревнований. 

PARI Кубок Содружества по биатлону-2022/23

6-й этап

Тюмень, Россия

Расписание трансляций

9 марта, четверг

Спринт, женщины

9:00 Матч ТВ, Матч! Арена

Спринт, мужчины

12:00 Матч ТВ, Матч! Арена

11 марта, суббота

Гонка преследования, женщины

9:00 Матч ТВ, Матч! Планета

Гонка преследования, мужчины

12:00 Матч ТВ, Матч! Планета

12 марта, воскресенье

Масс-старт, женщины

9:00 Матч ТВ, Матч! Планета

Масс-старт, мужчины

12:00 Матч ТВ, Матч! Арена, Матч! Планета

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала трансляций – московское.

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Gondeira
Ну что вот и финал.
Напомню очки в КС:
Мужчины Очки
1 СМОЛЬСКИЙ Антон 1481
2 ЛАТЫПОВ Эдуард 1457
3 БАБИКОВ Антон 1372
4 ЛАЗОВСКИЙ Дмитрий 1310
5 ХАЛИЛИ Саид Каримулла 1308
Женщины Очки
1 АЛИМБЕКОВА-СМОЛЬСКАЯ Динара 1448
2 КАЗАКЕВИЧ Ирина 1386
3 СЛИВКО Виктория 1378
4 ДЕРБУШЕВА Тамара 1372
5 ГЕРБУЛОВА Наталья 1363
Эдик зарубается с Антоном за БХГ. Это было ожидаемо. Спортсмены примерно одного уровня были и ДО КС-2022-23.
А вот с Динарой, несмотря на ее неблестящую форму на протяжении всего сезона, побороться не получилось. Все таки даже "на классе" белоруска на голову сильнее.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий