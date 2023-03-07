Расписание трансляций шестого этапа PARI Кубка Содружества по биатлону в Тюмени
9-12 марта в Тюмени пройдет шестой этап PARI Кубка Содружества по биатлону. Sports.ru представляет расписание трансляций соревнований.
PARI Кубок Содружества по биатлону-2022/23
6-й этап
Тюмень, Россия
Расписание трансляций
9 марта, четверг
Спринт, женщины
9:00 Матч ТВ, Матч! Арена
Спринт, мужчины
12:00 Матч ТВ, Матч! Арена
11 марта, суббота
Гонка преследования, женщины
9:00 Матч ТВ, Матч! Планета
Гонка преследования, мужчины
12:00 Матч ТВ, Матч! Планета
12 марта, воскресенье
Масс-старт, женщины
9:00 Матч ТВ, Матч! Планета
Масс-старт, мужчины
12:00 Матч ТВ, Матч! Арена, Матч! Планета
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала трансляций – московское.
Напомню очки в КС:
Мужчины Очки
1 СМОЛЬСКИЙ Антон 1481
2 ЛАТЫПОВ Эдуард 1457
3 БАБИКОВ Антон 1372
4 ЛАЗОВСКИЙ Дмитрий 1310
5 ХАЛИЛИ Саид Каримулла 1308
Женщины Очки
1 АЛИМБЕКОВА-СМОЛЬСКАЯ Динара 1448
2 КАЗАКЕВИЧ Ирина 1386
3 СЛИВКО Виктория 1378
4 ДЕРБУШЕВА Тамара 1372
5 ГЕРБУЛОВА Наталья 1363
Эдик зарубается с Антоном за БХГ. Это было ожидаемо. Спортсмены примерно одного уровня были и ДО КС-2022-23.
А вот с Динарой, несмотря на ее неблестящую форму на протяжении всего сезона, побороться не получилось. Все таки даже "на классе" белоруска на голову сильнее.