Расписание трансляций шестого этапа PARI Кубка Содружества по биатлону в Тюмени

9-12 марта в Тюмени пройдет шестой этап PARI Кубка Содружества по биатлону. Sports.ru представляет расписание трансляций соревнований.

PARI Кубок Содружества по биатлону-2022/23

6-й этап

Тюмень, Россия

Расписание трансляций

9 марта, четверг

Спринт, женщины

9:00 Матч ТВ, Матч! Арена

Спринт, мужчины

12:00 Матч ТВ, Матч! Арена

11 марта, суббота

Гонка преследования, женщины

9:00 Матч ТВ, Матч! Планета

Гонка преследования, мужчины

12:00 Матч ТВ, Матч! Планета

12 марта, воскресенье

Масс-старт, женщины

9:00 Матч ТВ, Матч! Планета

Масс-старт, мужчины

12:00 Матч ТВ, Матч! Арена, Матч! Планета

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала трансляций – московское.