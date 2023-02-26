Михаил Первушин: «Доволен, что доехал до медали. Не доволен финишем, потому что меня как щенка разобрали»

Биатлонист Михаил Первушин заявил, что на финише его разобрали как щенка.

Первушин занял третье место в большом масс-старте на чемпионате России в Ижевске, уступив в борьбе за серебро Ивану Колотову.

«Что по телевизору покажут, я доволен – хотя бы папа и бабушка с мамой увидят. Потому что они смотрят каждую гонку и говорят: тебя не показывали.

Собой в принципе доволен тем, что доехал до медали, и в целом начал оживать, потому что начало сезона было очень тяжелое и сложное. Конечно, не доволен финишем, потому что меня как щенка разобрали.

Как таковой тактической ошибки не было, просто он (Колотов) намного сильнее оказался ходом. Я за ним держался плотно, не давал просвета. Когда началось ускорение, тоже начал ускоряться – и просто не хватило.

Спортсмены все максималисты. Когда не первый, то что-то не устраивает. Например, сегодняшний промах, который мог бы позволить бороться – во всяком случае за серебро уж точно. Точно так же и финиш, и силы. В целом, доволен – первая медаль, доехал до нее. До этого две гонки в цветах, теперь медаль, сожалений нет», – сказал Первушин в эфире «Матч ТВ».