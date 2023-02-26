Михаил Первушин: «Доволен, что доехал до медали. Не доволен финишем, потому что меня как щенка разобрали»

Теги сборная России чемпионат России Михаил Первушин Иван Колотов Биатлон

Биатлонист Михаил Первушин заявил, что на финише его разобрали как щенка.

Первушин занял третье место в большом масс-старте на чемпионате России в Ижевске, уступив в борьбе за серебро Ивану Колотову.

«Что по телевизору покажут, я доволен – хотя бы папа и бабушка с мамой увидят. Потому что они смотрят каждую гонку и говорят: тебя не показывали.

Собой в принципе доволен тем, что доехал до медали, и в целом начал оживать, потому что начало сезона было очень тяжелое и сложное. Конечно, не доволен финишем, потому что меня как щенка разобрали.

Как таковой тактической ошибки не было, просто он (Колотов) намного сильнее оказался ходом. Я за ним держался плотно, не давал просвета. Когда началось ускорение, тоже начал ускоряться – и просто не хватило.

Спортсмены все максималисты. Когда не первый, то что-то не устраивает. Например, сегодняшний промах, который мог бы позволить бороться – во всяком случае за серебро уж точно. Точно так же и финиш, и силы. В целом, доволен – первая медаль, доехал до нее. До этого две гонки в цветах, теперь медаль, сожалений нет», – сказал Первушин в эфире «Матч ТВ».

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3 комментария

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Илья Филиппов
Самая лучшая стойка у него, на уровне Бе и Лагрейда, но вот ход не тянет
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Афанасия
Миша всё равно красавчик) с бронзой!
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Погладь быка
Эдик: "Доволен, что доехал".
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-1
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