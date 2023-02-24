Никита Поршнев: «Ждал от себя, что буду прогрессировать, но прогресс замедлился. Пока не получилось сдвинуться с той точки, на которой был 3-4 года назад»

Российский биатлонист Никита Поршнев ответил на вопрос о причинах отсутствия своего прогресса.

– Четыре года назад тебя называли золотым активом, считали главной надеждой на Олимпиаде в Пекине. Говорили не просто так, были результаты. Помню, как вместе с Латыповым тебя забрали с универсиады на ЧМ, откуда ты, а не Эдик, уехал с медалью. Когда и где все пошло куда-то не туда?

– Сложно сказать. Скорее просто я не вырос с того времени. Топчусь на одном месте. Потому что ребята постепенно из юниоров выходили. Тот же Латыпов вырос в спортивных результатах, а я не сказать, что хуже стал, а остался на том же месте.

С чем это связано, не знаю. Работу выполняю примерно одинаковую. Просто на каждого спортсмена она ложится по-разному. Кто-то прогрессирует раньше, кто-то позже. Надеюсь, что мой прогресс еще будет.

Если говорить про отборы на Кубки мира в прошлом сезоне, то понимал, что могу бороться, но подбило здоровье. На Кубке IBU уже понимал, что мой поезд ушел. Хотя на отборах выглядел неплохо и почти отобрался на Кубок мира.

– Не ударили по тебе авансы, которые выдавали?

– Нет. Мы все здесь реалисты. Понимал, на что способен. Я только вышел из юниоров и показывал достаточно неплохой ход и результаты по мужчинам. Сам от себя ждал того, чтобы дальше прогрессировать.

Однако мой прогресс немножко замедлился. Работал со многими тренерами. Не могу никого винить. Но пока сдвинуться не получилось с той точки, на которой был три-четыре года назад.

Хотя на себя смотрю и вижу, что все равно становлюсь лучше. Просто другие стали еще лучше. То есть я сделал полшага вперед, а остальные – два-три.

Конечно, я расстроился. Но сильного разочарования от непопадания на Олимпиаду не было.

Все происходило постепенно. Я каждый раз был где-то рядом с основной сборной, но не был никогда лидером. Поэтому примерно понимал, что если не буду сейчас побеждать, то меня вряд ли будет кто-то рассматривать на Олимпиады и главные старты.

Я не молодею. Есть более талантливые и сильные ребята, которых надо туда возить и ждать от них какого-то прогресса, – сказал Поршнев.