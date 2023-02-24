«Не может быть и речи о том, чтобы провести еще год без юниорской команды». Директор сборной Франции о роспуске состава U-20 в прошлом году

Теги сборная Франции сборная Франции жен лыжные гонки IBU юниорская сборная Франции юниорская сборная Франции жен Стефан Бутье Биатлон

Директор сборной Франции по биатлону Стефан Бутье высказался о ситуации с юниорской командой.

В прошлом году сборная Франции для спортсменов в возрасте до 20 лет (U-20) была расформирована из-за проблем с финансированием.

«Для меня не может быть и речи о том, чтобы провести еще год без французской юниорской команды. Я хорошо отношусь к U-20, потому что не считаю биатлонистов в возрасте от 21 до 22 лет юниорами (эти спортсмены могут выступать на юниорских соревнованиях IBU – Sports.ru).

В этом сезоне у нас – в отличие от других дисциплин, таких как лыжные гонки, – не было команды U-20. Думаю, что все будет понятно и согласовано с самого начала, а не как в прошлом году, когда была неопределенность. Я очень надеюсь увидеть французскую юниорскую команду», – сказал Бутье.

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Погладь быка
Майгуров: "Ииии так сойдет!".
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий