«Не может быть и речи о том, чтобы провести еще год без юниорской команды». Директор сборной Франции о роспуске состава U-20 в прошлом году

Директор сборной Франции по биатлону Стефан Бутье высказался о ситуации с юниорской командой.

В прошлом году сборная Франции для спортсменов в возрасте до 20 лет (U-20) была расформирована из-за проблем с финансированием.

«Для меня не может быть и речи о том, чтобы провести еще год без французской юниорской команды. Я хорошо отношусь к U-20, потому что не считаю биатлонистов в возрасте от 21 до 22 лет юниорами (эти спортсмены могут выступать на юниорских соревнованиях IBU – Sports.ru).

В этом сезоне у нас – в отличие от других дисциплин, таких как лыжные гонки, – не было команды U-20. Думаю, что все будет понятно и согласовано с самого начала, а не как в прошлом году, когда была неопределенность. Я очень надеюсь увидеть французскую юниорскую команду», – сказал Бутье.