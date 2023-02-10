За Норвегию смогут выступить по 6 биатлонистов в мужском и женском спринтах на ЧМ. Из-за недопонимания с IBU команда считала, что может выставить лишь по 5

Международный союз биатлонистов (IBU) объяснил ситуацию с увеличением квот на гонки чемпионата мира в Оберхофе.

9 февраля (за день до начала женского спринта на ЧМ-2023) IBU опубликовал пресс-релиз, из которого следует, что отдельные сборные могут заявить на личные гонки вплоть до 6 спортсменов.

В частности, один из биатлонистов может выйти на старт по дополнительной квоте, если он входит в топ-15 общего зачета Кубка мира. Еще одну квоту получают победители последнего ЧМ (в данном случае – Олимпийских игр) в отдельных дисциплинах. Чемпионы в гонках преследования могут участвовать по квоте и в спринтах.

IBU отмечает, что правило было введено прошлым летом. Таким образом, в мужском и женском спринтах смогут стартовать по 6 норвежцев. Французы и шведы могут заявить столько же в мужской гонке и по 5 – в женской.

При этом в сборной Норвегии новость о квотах назвали неожиданной, так как руководство команды считало, что на старты смогут выйти лишь по пять человек.

«Мы много раз читали правило и спрашивали, верно ли понимаем его, и получали подтверждение. Теперь немного странно, что все это не так», – цитирует менеджера сборной Норвегии Пер-Арне Ботнана NRK.

Резервистами сборной Норвегии на этом ЧМ являются Эндре Стремсхайм и Юни Арнеклейв. Они займут шестую квоту в ближайших спринтах.