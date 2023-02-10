За Норвегию смогут выступить по 6 биатлонистов в мужском и женском спринтах на ЧМ. Из-за недопонимания с IBU команда считала, что может выставить лишь по 5

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Международный союз биатлонистов (IBU) объяснил ситуацию с увеличением квот на гонки чемпионата мира в Оберхофе.

9 февраля (за день до начала женского спринта на ЧМ-2023) IBU опубликовал пресс-релиз, из которого следует, что отдельные сборные могут заявить на личные гонки вплоть до 6 спортсменов.

В частности, один из биатлонистов может выйти на старт по дополнительной квоте, если он входит в топ-15 общего зачета Кубка мира. Еще одну квоту получают победители последнего ЧМ (в данном случае – Олимпийских игр) в отдельных дисциплинах. Чемпионы в гонках преследования могут участвовать по квоте и в спринтах.

IBU отмечает, что правило было введено прошлым летом. Таким образом, в мужском и женском спринтах смогут стартовать по 6 норвежцев. Французы и шведы могут заявить столько же в мужской гонке и по 5 – в женской.

При этом в сборной Норвегии новость о квотах назвали неожиданной, так как руководство команды считало, что на старты смогут выйти лишь по пять человек.

«Мы много раз читали правило и спрашивали, верно ли понимаем его, и получали подтверждение. Теперь немного странно, что все это не так», – цитирует менеджера сборной Норвегии Пер-Арне Ботнана NRK.

Резервистами сборной Норвегии на этом ЧМ являются Эндре Стремсхайм и Юни Арнеклейв. Они займут шестую квоту в ближайших спринтах.

6 комментариев

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Tatyana_ya
Наконец-то Стремсхайм шанс получит
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Матвей Суицидин
Ответ Hardy
проводится каждый год, десяток дисциплин, кто только не стал уже чемпионом, абсолютно обесцененный титул.
с тем, что проводится часто, согласен
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Hardy
Ответ Матвей Суицидин
нормальный чемпионат
проводится каждый год, десяток дисциплин, кто только не стал уже чемпионом, абсолютно обесцененный титул.
0
-2
-2
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Матвей Суицидин
Ответ Hardy
ЧМ по биатлону это посмешище
нормальный чемпионат
+1
-1
0
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Hardy
ЧМ по биатлону это посмешище
+2
-2
0
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Hardy
бред какой-то, давайте уже 10
+1
-1
0
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