Александр Тихонов: «Исполком IBU – самый слабый и безголовый. Без России какой биатлон? Теряется зрелищность и конкуренция»

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов раскритиковал исполком Международного союза биатлонистов (IBU) за рекомендацию продлить отстранение сборной России.

«Исполком IBU – это самый слабый и безголовый исполком. Они идут на поводу и не думают о будущем, о конкуренции, о большей популярности.

Мы видим, что в Европе все климат меняется, и скорее всего, там снег будет только в Скандинавии. Без России какой биатлон? Теряется зрелищность и конкуренция.

Остаются Франция, Германия, Норвегия и одна-две страны. Все остальные не составляют конкуренцию. Кого мы будем смотреть?», – сказал Тихонов.

Исполком IBU рекомендовал продлить отстранение сборной России и предложил СБР дистанцироваться от конфликта на Украине