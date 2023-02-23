Жаклен о досрочном завершении сезона: «Пока не могу назвать сроки возвращения. Я хотел сделать перерыв еще в прошлом году после Олимпиады»

Французский биатлонист Эмильен Жаклен объяснил решение о досрочном завершении сезона.

Ранее стало известно, что спортсмен пропустит оставшиеся этапы Кубка мира в Нове-Место, Эстерсунде и Холменколлене.

«Это не такой уж сюрприз. Думаю, многие ожидали подобного заявления. Со своей стороны я принял решение еще до эстафеты на чемпионате мира. Перед тем, как объявить его, я поговорил с командой, с партнерами.

Можно было заметить, что в последних гонках, особенно на стрельбе стоя, мне было сложно психологически – быть сосредоточенным и решительным. Так что я собираюсь взять время на перезагрузку и уйти. Цель перерыва – вернуться мотивированным. Но пока не могу назвать сроки возвращения, не хочу говорить о датах», – сказал Жаклен.

«В физическом плане проблем и правда нет никаких. Но чувствую, что на фоне продолжительных нагрузок мне сложно поддерживать психологический настрой в течение долгого времени.

У меня нет каких-либо ожиданий. Если я начну ставить цели с датами, например, «за два месяца я хочу добиться прогресса в таком-то деле», то у меня ничего не получится. Это было бы контрпродуктивно.

Надо перевести дух с учетом прошедшего сезона. Пока не знаю, чем буду заниматься в повседневной жизни. Я вернулся домой в Виллар-де-Ланс и хочу насладиться встречами с друзьями и семьей, а после этого посмотрим.

Я хотел сделать этот перерыв еще в прошлом году после Олимпиады, но не решился. Попросту сказал себе, что у меня нет права на это. Но увидел пример Йоханнеса Бо и других норвежцев. Или Йонаса Вингегарда (датского велогонщика), возобновившего соревнования восемь месяцев спустя после «Тур де Франс».

На мой взгляд, сегодня жизнь топ-спортсмена еще более интенсивна из-за СМИ и соцсетей. Поэтому важно сказать о том, что мы в первую очередь люди», – сказал Жаклен.