Чемпионат мира по биатлону-2023. Масс-старт. Йоханнес и Тарьей Бо, Лагрейд, Фийон-Майе, Самуэльссон и Жаклен выступят в гонке

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19 февраля на чемпионате мира по биатлону в Оберхофе пройдет мужской масс-старт.

Чемпионат мира по биатлону-2023

Оберхоф, Германия

Масс-старт

Мужчины

Начало – 14:30 по московскому времени.

Предварительный старт-лист

1. Йоханнес Бо (Норвегия)

2. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия)

3. Тареьй Бо (Норвегия)

4. Себастьян Самуэльссон (Швеция)

5. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия)

6. Кентен Фийон-Майе (Франция)

7. Мартин Понсилуома (Швеция)

8. Йоханнес Дале (Норвегия)

9. Бенедикт Долль (Германия)

10. Роман Реес (Германия)

11. Эмильен Жаклен (Франция)

ПРИМЕЧАНИЕ: полный старт-лист будет добавлен позже.

Расписание трансляций чемпионата мира по биатлону-2023 в Оберхофе

Дата проведения
19 февраля, 14.30
Онлайн гонки

Чемпионат мира. Оберхоф, Германия. Масс-старт

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1 комментарий

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Xell
Йоханнес должен взять реванш и сразу рвать пелотон. Жду 6золото!
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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