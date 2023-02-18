Чемпионат мира по биатлону-2023. Масс-старт. Йоханнес и Тарьей Бо, Лагрейд, Фийон-Майе, Самуэльссон и Жаклен выступят в гонке

19 февраля на чемпионате мира по биатлону в Оберхофе пройдет мужской масс-старт.

Чемпионат мира по биатлону-2023

Оберхоф, Германия

Масс-старт

Мужчины

Начало – 14:30 по московскому времени.

Предварительный старт-лист

1. Йоханнес Бо (Норвегия)

2. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия)

3. Тареьй Бо (Норвегия)

4. Себастьян Самуэльссон (Швеция)

5. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия)

6. Кентен Фийон-Майе (Франция)

7. Мартин Понсилуома (Швеция)

8. Йоханнес Дале (Норвегия)

9. Бенедикт Долль (Германия)

10. Роман Реес (Германия)

11. Эмильен Жаклен (Франция)

ПРИМЕЧАНИЕ: полный старт-лист будет добавлен позже.

Расписание трансляций чемпионата мира по биатлону-2023 в Оберхофе