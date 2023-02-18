Чемпионат мира по биатлону-2023. Масс-старт. Йоханнес и Тарьей Бо, Лагрейд, Фийон-Майе, Самуэльссон и Жаклен выступят в гонке
19 февраля на чемпионате мира по биатлону в Оберхофе пройдет мужской масс-старт.
Чемпионат мира по биатлону-2023
Оберхоф, Германия
Масс-старт
Мужчины
Начало – 14:30 по московскому времени.
Предварительный старт-лист
1. Йоханнес Бо (Норвегия)
2. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия)
3. Тареьй Бо (Норвегия)
4. Себастьян Самуэльссон (Швеция)
5. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия)
6. Кентен Фийон-Майе (Франция)
7. Мартин Понсилуома (Швеция)
8. Йоханнес Дале (Норвегия)
9. Бенедикт Долль (Германия)
10. Роман Реес (Германия)
11. Эмильен Жаклен (Франция)
ПРИМЕЧАНИЕ: полный старт-лист будет добавлен позже.
Расписание трансляций чемпионата мира по биатлону-2023 в Оберхофе
- Дата проведения
- 19 февраля, 14.30
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