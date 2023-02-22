Эмильен Жаклен может досрочно завершить сезон из-за недостатка энергии и выгорания
Четырехкратный чемпион мира Эмильен Жаклен может досрочно завершить сезон.
Директор сборной Франции по биатлону Стефан Бутье заявил, что спортсмен испытывает профессиональное выгорание.
«В прошлом году во время и после Олимпиады-2022 Эмильену уже было очень сложно. Весной он включился в работу, не уделив достаточно времени отдыху, и ему так и не удалось вернуться на высокий уровень. В целом у него большой недостаток энергии.
Учитывая ситуацию, в которой он находится, есть все шансы, что он возьмет длительный перерыв.
Я обсуждал это с тренерами и лично с Эмильеном. Что ему нужно в настоящий момент – так это отложить все дела на три-четыре месяца, чтобы вернуться свежим и мотивированным для реализации своего огромного потенциала», – сказал Бутье.
На чемпионате мира-2023 в Оберхофе Жаклен в составе французской команды завоевал золото в эстафете и бронзу в смешанной эстафете.
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