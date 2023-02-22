Эмильен Жаклен может досрочно завершить сезон из-за недостатка энергии и выгорания

Теги Кубок мира по биатлону сборная Франции Стефан Бутье Эмильен Жаклен Биатлон

Четырехкратный чемпион мира Эмильен Жаклен может досрочно завершить сезон.

Директор сборной Франции по биатлону Стефан Бутье заявил, что спортсмен испытывает профессиональное выгорание.

«В прошлом году во время и после Олимпиады-2022 Эмильену уже было очень сложно. Весной он включился в работу, не уделив достаточно времени отдыху, и ему так и не удалось вернуться на высокий уровень. В целом у него большой недостаток энергии. 

Учитывая ситуацию, в которой он находится, есть все шансы, что он возьмет длительный перерыв.

Я обсуждал это с тренерами и лично с Эмильеном. Что ему нужно в настоящий момент – так это отложить все дела на три-четыре месяца, чтобы вернуться свежим и мотивированным для реализации своего огромного потенциала», – сказал Бутье.

На чемпионате мира-2023 в Оберхофе Жаклен в составе французской команды завоевал золото в эстафете и бронзу в смешанной эстафете.

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10 комментариев

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petr
Ответ Sutekh Hexen
Попробуй кто из россиян завершить сезон из-за такого, обосрут с ног до головы.
Логинов -Цветков -Миронова -Буртасова -Подчуфарова вообще года 2-3 дуру гнала-и денежки то капают -а вот франк то на свои кровные будет жить -он на шее налогоплательшиков не сидит -как россияне
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тоторо
Ответ Александр Корнейчук
Логинов весь сезон " лечится"
как и мироша
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тоторо
Ответ Погладь быка
Эдик Латыпов, хрустя батончиком с ЭПО. "Какой еще недостаток энергии? Европейские слабачки, я бы еще 150 гонок пробежал на первой скорости."
это может дзинара батоничками хрустела и хвасталась воллшебными стельками когда за одно межсезонье 9,5 сек на км сбросила в скорости? ты докажи для начала что Эдик эпо принимает. тебе просто завидно что в белоруси нет сейчас спортсмена сильнее нашего эда
0
-1
-1
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Афанасия
Он же ещё в прошлые сезоны к психотерапевтам обращался. Спортсмен классный, но голову и нервы надо пролечить. И будет снова огурчиком👌🏻
+3
-1
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ОлЬчИк
Два последних сезона вообще ни о чем у Эмильена
+1
0
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Александр Корнейчук
Ответ Sutekh Hexen
Попробуй кто из россиян завершить сезон из-за такого, обосрут с ног до головы.
Логинов весь сезон " лечится"
+3
0
+3
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Pikachu Pikachu
Ну видно, что с ним не все ОК в последнее время
+3
0
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Xell
Заманал тряпка.
+1
-1
0
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Погладь быка
Эдик Латыпов, хрустя батончиком с ЭПО. "Какой еще недостаток энергии? Европейские слабачки, я бы еще 150 гонок пробежал на первой скорости."
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Sutekh Hexen
Попробуй кто из россиян завершить сезон из-за такого, обосрут с ног до головы.
+8
-3
+5
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