Чемпионат мира. Масс-старт. Понсилуома был быстрейшим на лыжне и стрельбе, Йоханнес Бо уступил меньше секунды ходом, Самуэльссон – 7 секунд
Шведский биатлонист Мартин Понсилуома показал лучшие лыжный ход и скорострельность в масс-старте на чемпионате мира в Оберхофе.
Чемпионат мира по биатлону-2023
Оберхоф, Германия
Масс-старт
Мужчины
Лыжный ход
1. Мартин Понсилуома (Швеция) – 33.01,8
2. Йоханнес Бо (Норвегия) – 0,3
3. Себастьян Самэульссон (Швеция) – 7,1
4. Тарьей Бо (Норвегия) – 14,1
5. Андрей Расторгуев (Латвия) – 14,9
6. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) – 28,7
7. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – 33,4
8. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 47,6
9-10. Йоханнес Дале (Норвегия) – 48,9
9-10. Йеспер Нелин (Швеция) – 48,9
Скорострельность
1. Мартин Понсилуома (Швеция) – 1.33,4 (2)
2. Эндре Стремсхайм (Норвегия) – 1.34,4 (3)
3. Дмитрий Пидручный (Украина) – 1.37,4 (4)
4. Йоханнес Бо (Норвегия) – 1.39,1 (3)
5. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) – 1.40,2 (5)
6. Себастьян Штальдер (Швейцария) – 1.40,5 (0)
7. Эмильен Жаклен (Франция) – 1.41,0 (5)
8. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 1.42,6 (2)...
22. Себастьян Самэульссон (Швеция) – 1.56,2 (0)
до этого дважды пришлось догонять,
выложился на все 100,
отсюда лучший ход вместе с Понсилуомой.