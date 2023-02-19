Чемпионат мира. Масс-старт. Понсилуома был быстрейшим на лыжне и стрельбе, Йоханнес Бо уступил меньше секунды ходом, Самуэльссон – 7 секунд

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Шведский биатлонист Мартин Понсилуома показал лучшие лыжный ход и скорострельность в масс-старте на чемпионате мира в Оберхофе.

Чемпионат мира по биатлону-2023

Оберхоф, Германия

Масс-старт

Мужчины

Лыжный ход

1. Мартин Понсилуома (Швеция) – 33.01,8

2. Йоханнес Бо (Норвегия) – 0,3

3. Себастьян Самэульссон (Швеция) – 7,1

4. Тарьей Бо (Норвегия) – 14,1

5. Андрей Расторгуев (Латвия) – 14,9

6. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) – 28,7

7. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – 33,4

8. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 47,6

9-10. Йоханнес Дале (Норвегия) – 48,9

9-10. Йеспер Нелин (Швеция) – 48,9

Скорострельность

1. Мартин Понсилуома (Швеция) – 1.33,4 (2)

2. Эндре Стремсхайм (Норвегия) – 1.34,4 (3)

3. Дмитрий Пидручный (Украина) – 1.37,4 (4)

4. Йоханнес Бо (Норвегия) – 1.39,1 (3)

5. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) – 1.40,2 (5)

6. Себастьян Штальдер (Швейцария) – 1.40,5 (0)

7. Эмильен Жаклен (Франция) – 1.41,0 (5)

8. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 1.42,6 (2)...

22. Себастьян Самэульссон (Швеция) – 1.56,2 (0)

7 комментариев

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Андрей Зараник
Ответ Xell
Ну что я говорил? Шведы стали жрать допинг в последних гонках очевидно)) Потому что в начале чемпионата они проигрывали Йохе по 2минуты. Как стал недобор по медалям, резко в последних гонках разбежались и сегодня бежали в одном темпе с Рыжим. Кажется теория Васильева не права, там или все толерантно разрешают жрать норгам допинг, а те в свою очередь иногда разрешают другим сборным его жрать, итак соблюдается дружба и толерантность в Европе, поэтому и нет проверок Wada. А Васильев не догоняет)))
Ловите очередного наркомана.
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checker
Ответ skytent1
Комментарий удален пользователем
Мартин не бежал последние полтора километра на втором круге.. и догонял лидеров после штрафных кругов он вполне в темпе ЙТ..
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Vicing Charlsson
Себа и Марти молодцы, так держать ребята.
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Елена П.
Непонятна статистика по скорострельности. Можно за пять секунд закрыть все мишени и ни разу не попасть
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Xell
Ответ skytent1
Комментарий удален пользователем
Читай сверху мой коммент)) Поэтому и бросил бежать.
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Xell
Ну что я говорил? Шведы стали жрать допинг в последних гонках очевидно)) Потому что в начале чемпионата они проигрывали Йохе по 2минуты. Как стал недобор по медалям, резко в последних гонках разбежались и сегодня бежали в одном темпе с Рыжим. Кажется теория Васильева не права, там или все толерантно разрешают жрать норгам допинг, а те в свою очередь иногда разрешают другим сборным его жрать, итак соблюдается дружба и толерантность в Европе, поэтому и нет проверок Wada. А Васильев не догоняет)))
+3
-5
-2
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<vella>
Ответ skytent1
Комментарий удален пользователем
не бросил, а не было сил идти в темпе Сэбы или Мартина,
до этого дважды пришлось догонять,
выложился на все 100,
отсюда лучший ход вместе с Понсилуомой.
+5
-1
+4
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skytent1
Комментарий удален
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