Чемпионат мира. Масс-старт. Понсилуома был быстрейшим на лыжне и стрельбе, Йоханнес Бо уступил меньше секунды ходом, Самуэльссон – 7 секунд

Шведский биатлонист Мартин Понсилуома показал лучшие лыжный ход и скорострельность в масс-старте на чемпионате мира в Оберхофе.

Чемпионат мира по биатлону-2023

Оберхоф, Германия

Масс-старт

Мужчины

Лыжный ход

1. Мартин Понсилуома (Швеция) – 33.01,8

2. Йоханнес Бо (Норвегия) – 0,3

3. Себастьян Самэульссон (Швеция) – 7,1

4. Тарьей Бо (Норвегия) – 14,1

5. Андрей Расторгуев (Латвия) – 14,9

6. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) – 28,7

7. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – 33,4

8. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 47,6

9-10. Йоханнес Дале (Норвегия) – 48,9

9-10. Йеспер Нелин (Швеция) – 48,9

Скорострельность

1. Мартин Понсилуома (Швеция) – 1.33,4 (2)

2. Эндре Стремсхайм (Норвегия) – 1.34,4 (3)

3. Дмитрий Пидручный (Украина) – 1.37,4 (4)

4. Йоханнес Бо (Норвегия) – 1.39,1 (3)

5. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) – 1.40,2 (5)

6. Себастьян Штальдер (Швейцария) – 1.40,5 (0)

7. Эмильен Жаклен (Франция) – 1.41,0 (5)

8. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 1.42,6 (2)...

22. Себастьян Самэульссон (Швеция) – 1.56,2 (0)