Максим Максимов: «Почему норвежцы сейчас настолько сильны? Возможно, в постолимпийском сезоне у некоторых спортсменов произошло выгорание»

Тренер сборной России по биатлону поделился мнением о причинах доминирования норвежцев в текущем сезоне.

– Как думаете, в чем секрет ?

– Йоханнес – достаточно сбалансированный спортсмен, еще будучи юным, он показывал хорошие результаты, и все эксперты, и те, кто работал в Норвегии, называли его «золотой мальчик», что он сейчас и показывает.

Это сильнейший спортсмен мира, и он сильно доминирует. Такие личности, как Фуркад, Бьорндален, они всегда появляются. Всегда есть яркий лидер, который всегда всех побеждает. На данный момент это Йоханнес. Может быть, в скором времени и кто-то другой займет его место.

– А в России есть свои потенциальные Йоханнесы?

– У нас тоже неплохие ребята, и при должном методическом сопровождении, конечно, будут появляться.

– Почему в этом сезоне норвежцы настолько сильны?

– Французы, конечно, немного просели. Может быть, они сильно отмечали успехи в олимпийском сезоне? Шведы тоже непонятно почему развалились, тот же Самуэльссон и Понсилуома не проигрывали столько ногами, сколько сейчас.

Наверное, это связано с тем, что сезон постолимпийский, накопилась большая усталость, все равно турнир достаточно сложный, ответственный, все готовились, и, может быть, у некоторых спортсменов произошло какое-то выгорание и они сделали себе легкую паузу в этом сезоне.

Может быть, перешли в другую методическую направленность и набирают, например, аэробный объем, чтобы дальше быть сильнее. Это тяжело проанализировать, но да, мы видим, что Норвегия очень сильна.

Хотелось бы, конечно, с ними посоревноваться и примерно прикинуть, в каком мы сейчас состоянии, – сказал Максимов.

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