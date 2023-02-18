Йоханнес Бо: «Моя победная серия рано или поздно закончится. А потом может пройти 20 гонок, прежде чем я снова выиграю»

Тренер норвежских биатлонистов по стрельбе прокомментировал мнение о том, что доминирование делает биатлон скучным.

«Когда ты на втором месте, это скучно. Для нас это не скучно. Что вы тогда думаете о Роджере Федерере, Майкле Фелпсе и Усэйне Болте?

Самые опасные для спорта – это те, кто так говорит, именно они те, из-за кого становится скучно. Если никто не будет об этом говорить, никому не будет до этого дела, потому что всегда есть победитель. На мой взгляд, именно те, кто так думает, должны молчать», – сказал Мазе.

Йоханнес Бо не считает, что его доминирование делает биатлон скучным.

«Я так не думаю. Моя победная серия рано или поздно закончится. А потом может пройти 20 гонок, прежде чем я снова выиграю», – отметил Бо.

Все знают, что Йоханнес Бо – великий, но не все знают почему. Вот объяснение по пунктам