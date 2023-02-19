Йоханнес Бо завоевал 7 медалей в 7 гонках на чемпионате мира по биатлону, 5 из них – золотые
Норвежский биатлонист Йоханнес Бо взял бронзу в масс-старте на чемпионате мира в Оберхофе.
Это его седьмая медаль на ЧМ-2023. Ранее он одержал победы спринте, гонке преследования, индивидуальной гонке, сингл-миксте, смешанной эстафете и взял серебро в мужской эстафете.
Всего на его счету 31 медаль ЧМ (17-10-4).
По общему количеству наград Бо опередил француза Мартена Фуркада (13-10-5) и уступает лишь Уле Эйнару Бьорндалену, у которого 45 медалей (20-14-11).
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Так что пусть тернируется рыжий )
Эдик Латыпов правда в этом сомневается😁