Йоханнес Бо завоевал 7 медалей в 7 гонках на чемпионате мира по биатлону, 5 из них – золотые

Теги Уле Эйнар Бьорндален Чемпионат мира по биатлону сборная Норвегии сборная Франции Мартен Фуркад Йоханнес Бо Биатлон

Норвежский биатлонист Йоханнес Бо взял бронзу в масс-старте на чемпионате мира в Оберхофе.

Это его седьмая медаль на ЧМ-2023. Ранее он одержал победы спринте, гонке преследования, индивидуальной гонке, сингл-миксте, смешанной эстафете и взял серебро в мужской эстафете. 

Всего на его счету 31 медаль ЧМ (17-10-4).

По общему количеству наград Бо опередил француза Мартена Фуркада (13-10-5) и уступает лишь Уле Эйнару Бьорндалену, у которого 45 медалей (20-14-11).

Материалы по теме

18 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Андрей Зараник
Ответ Наталья Кузнецова
Шо за Максимка?
Тоже очень интересно!
Откройте тайну, дайте ссылку.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Emma Nevskaia
уникум
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
5658y8bs5f
А главный специалист в масс-стартах Пуаре, у него 4 золота ЧМ именно в масс стартах, и это рекорд.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
5658y8bs5f
Ответ flegmatichen
Кстати, у Мартана в Холмене 2016 3 личных золота и серебро, а у Йохи 3 личных золота и бронза. Так что пусть тернируется рыжий )
У пуаре тоже 3 золота и серебро
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Наталья Кузнецова
Ответ Бини
Какое удовольствие смотреть ЧМ на канале у Максима!
Шо за Максимка?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
fewral
Ну, в каждой гонке по медали. Не максимум, конечно, как предвещали, но все равно богатый урожай.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
regnengeist
Молодец! Просто молодец. Да, не всё вчера-сегодня получилось, но он просто человек. А Сёба пусть порадуется. Все равно больше, наверное, не будет.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
fewral
Ответ Бини
Какое удовольствие смотреть ЧМ на канале у Максима!
Это точно! Никаких лишних разговоров, политики, все равны.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Елена П.
Ответ Кац Мац
Комментарий удален модератором
Зато у соломы праздник
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Мікалай Ланец
Смешанная эстафета, микст-эстафета. Какие еще эстафеты придумать, чтобы по-больше медалей насобирать
+8
-4
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Кац Мац
Ответ Геннадий Горбан
Поздравляю Сэба с первым золотом на ЧМ! Хороший спортсмен и человек!
Комментарий удален
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
паби
Йоханнес показал высший класс.Подтвердил свои слова ранее сказанные:Мне бы тренера как Мазе и медали будут мои.Молодец, чего там!
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
flegmatichen
Ответ Iva_Nova
отдельно приятно, что это было именно в Холменколенне ;)
Единственное моё живое посещение биатлона. Я что-то знал! )
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Iva_Nova
Ответ flegmatichen
Кстати, у Мартана в Холмене 2016 3 личных золота и серебро, а у Йохи 3 личных золота и бронза. Так что пусть тернируется рыжий )
отдельно приятно, что это было именно в Холменколенне ;)
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
flegmatichen
Кстати, у Мартана в Холмене 2016 3 личных золота и серебро, а у Йохи 3 личных золота и бронза.
Так что пусть тернируется рыжий )
+12
-8
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Melnikov1968
Он действительно хорош!!! Форма убойная!!!
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Антон Кривоногов
Величайший
Эдик Латыпов правда в этом сомневается😁
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Бини
Какое удовольствие смотреть ЧМ на канале у Максима!
+13
-3
+10
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Геннадий Горбан
Поздравляю Сэба с первым золотом на ЧМ! Хороший спортсмен и человек!
+14
-19
-5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий