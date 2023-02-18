Карим Халили: «Латыпов поймал уверенность, понимая что сейчас превосходит всех остальных. Это ощущение позволяло ему справляться и на рубеже»

Биатлонист Карим Халили высказался о конкуренции с Эдуардом Латыповым на Кубке России.

Сегодня Латыпов выиграл гонку преследования на заключительном этапе в Чайковском, Халили занял второе место.

«В целом, у нас была плотная борьба, особенно первые два-три круга. Многие ребята работали точно на рубеже. Очень интересная гонка получилась. О победе в общем зачете пока рано говорить, потому что в каждой гонке все меняется.

Завтра заключительный старт. Надеюсь, также подарим зрелищную борьбу, получим удовольствие от гонки и дадим возможность насладиться ей болельщикам. Сегодня в контактной гонке бежалось легче, чем вчера в спринте, потому что в группе можно где-то посидеть и отдохнуть. Думаю, что и самочувствие у меня было получше, чем вчера.

Конечно, с таким преимуществом Эдуарду Латыпову было комфортно работать. Он поймал эту уверенность, понимая что сейчас превосходит всех остальных. Это ощущение позволяло ему справляться и на рубеже.

У меня сейчас тоже состояние гораздо лучше и надеюсь, что оно будет становиться еще лучше. В любом случае это большой шаг вперед в сравнении с выступлениями в декабре и январе», – рассказал Халили.

❄️ PARI Кубок России. Латыпов выиграл гонку преследования, Халили – 2-й, Бажин – 3-й, Елисеев – 4-й, Цветков – 5-й