Карим Халили: «Латыпов поймал уверенность, понимая что сейчас превосходит всех остальных. Это ощущение позволяло ему справляться и на рубеже»
Биатлонист Карим Халили высказался о конкуренции с Эдуардом Латыповым на Кубке России.
Сегодня Латыпов выиграл гонку преследования на заключительном этапе в Чайковском, Халили занял второе место.
«В целом, у нас была плотная борьба, особенно первые два-три круга. Многие ребята работали точно на рубеже. Очень интересная гонка получилась. О победе в общем зачете пока рано говорить, потому что в каждой гонке все меняется.
Завтра заключительный старт. Надеюсь, также подарим зрелищную борьбу, получим удовольствие от гонки и дадим возможность насладиться ей болельщикам. Сегодня в контактной гонке бежалось легче, чем вчера в спринте, потому что в группе можно где-то посидеть и отдохнуть. Думаю, что и самочувствие у меня было получше, чем вчера.
Конечно, с таким преимуществом Эдуарду Латыпову было комфортно работать. Он поймал эту уверенность, понимая что сейчас превосходит всех остальных. Это ощущение позволяло ему справляться и на рубеже.
У меня сейчас тоже состояние гораздо лучше и надеюсь, что оно будет становиться еще лучше. В любом случае это большой шаг вперед в сравнении с выступлениями в декабре и январе», – рассказал Халили.
❄️ PARI Кубок России. Латыпов выиграл гонку преследования, Халили – 2-й, Бажин – 3-й, Елисеев – 4-й, Цветков – 5-й
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