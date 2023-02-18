Карим Халили: «Латыпов поймал уверенность, понимая что сейчас превосходит всех остальных. Это ощущение позволяло ему справляться и на рубеже»

Теги сборная России Кубок России Эдуард Латыпов Карим Халили Биатлон

Биатлонист Карим Халили высказался о конкуренции с Эдуардом Латыповым на Кубке России.

Сегодня Латыпов выиграл гонку преследования на заключительном этапе в Чайковском, Халили занял второе место.

«В целом, у нас была плотная борьба, особенно первые два-три круга. Многие ребята работали точно на рубеже. Очень интересная гонка получилась. О победе в общем зачете пока рано говорить, потому что в каждой гонке все меняется.

Завтра заключительный старт. Надеюсь, также подарим зрелищную борьбу, получим удовольствие от гонки и дадим возможность насладиться ей болельщикам. Сегодня в контактной гонке бежалось легче, чем вчера в спринте, потому что в группе можно где-то посидеть и отдохнуть. Думаю, что и самочувствие у меня было получше, чем вчера.

Конечно, с таким преимуществом Эдуарду Латыпову было комфортно работать. Он поймал эту уверенность, понимая что сейчас превосходит всех остальных. Это ощущение позволяло ему справляться и на рубеже.

У меня сейчас тоже состояние гораздо лучше и надеюсь, что оно будет становиться еще лучше. В любом случае это большой шаг вперед в сравнении с выступлениями в декабре и январе», – рассказал Халили.

❄️ PARI Кубок России. Латыпов выиграл гонку преследования, Халили – 2-й, Бажин – 3-й, Елисеев – 4-й, Цветков – 5-й

10 комментариев

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Люблю Женьку
Ответ Погладь быка
Хоть бы уже Гаран или Мотя победили. А то некому без беларусов Камышлу на место поставить.
Что то в Раубичи не больно то беларусы на место ставили Латыпова. Из шести гонок именно у него четыре победы.
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Luna02
Ответ Погладь быка
Хоть бы уже Гаран или Мотя победили. А то некому без беларусов Камышлу на место поставить.
Кто завтра победит-не знаю,много достойный ребят.Если победит Женя или Матвей-поздравлю от чистого сердца.А Эдик прекрасно провел две гонки-.Сможет Победить или быть в призах в третьей-честь и хвала ему. ..Да,с Антоном и" К",возможно,было бы еще интереснее. Будет этап Кубка Содружества-посмотрим,поболеем.
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Патриарх, отец российского тенниса:

Евгений Кафельников:

Первый российский чемпион ТБШ
Первый номер 1 рейтинга из россиян
Первый ОЧ по теннису
Самый титулованный российский теннисист в истории.

Какие там Сафины и тем более Медведевы.
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-3
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Ответ Luna02
Завтра будет новая гонка,где не будет преимущества, и будет возможность побороться за Золото или за подиум-нужно хорошо стрелять,желательно без промахов.Удачи в "завоевании" третьего Кубка,Карим.
Хоть бы уже Гаран или Мотя победили. А то некому без беларусов Камышлу на место поставить.
+1
-4
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Luna02
Завтра будет новая гонка,где не будет преимущества, и будет возможность побороться за Золото или за подиум-нужно хорошо стрелять,желательно без промахов.Удачи в "завоевании" третьего Кубка,Карим.
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Медведев обычный проходняк и калиф на час. Евгений соревновался во времена сильных теннисистов, когда не только большая тройка была в расцвете сил. А сейчас даже большая тройка как таковая не играет. Разве что Джока стабильно выносит своего постоянного клиента Медведева.
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-2
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Welshman09
Ответ Погладь быка
Латыпов поймал звезду. Киркоров отбивался. Зверев почти вырвался. Серохвостов поймал реального глюка.
Латыпов – нормальный, скромный, интеллигентный парень.
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Welshman09
Ответ Погладь быка
Сегодня день рождения Евгения Кафельникова Поздравляем талантливейшего теннисиста российского тенниса на все времена.
Ты совсем поехал?

И Марат Сафин, и Даниил Медведев на 2 головы более талантливы, чем Жека Кафельников... Факт!😂
+1
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Погладь быка
Сегодня день рождения Евгения Кафельникова

Поздравляем талантливейшего теннисиста российского тенниса на все времена.
0
-6
-6
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Погладь быка
Латыпов поймал звезду. Киркоров отбивался. Зверев почти вырвался. Серохвостов поймал реального глюка.
0
-6
-6
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