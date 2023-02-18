Жаклен стал четырехкратным чемпионом мира, Фийон-Майе – трехкратным
Сборная Франции в составе Антонина Гигонна, Фабьена Клода, Эмильена Жаклена и Кентена Фийона-Майе одержала победу в эстафете чемпионате мира в Оберхофе.
Жаклен стал четырехкратным чемпионом мира (дважды в личных гонках и дважды в эстафетных). Всего на его счету 8 медалей ЧМ (4-0-4).
Для Фийона-Майе это третье золото чемпионатов мира (все в эстафетах). Всего у него 12 медалей ЧМ (3-4-5).
Гигонна завоевал второе золото ЧМ. В 2021-м он стал чемпионом мира с сингл-миксте, в 2019-м взял личное серебро в масс-старте.
Для Фабьена Клода это первая медаль чемпионатов мира.
Клод стрелял так себе (но хоть без круга), но бежал очень слабо. Ну а у Жаклена и стойка жуткая, и ногами слаб, слил чеху на последнем круге почти 20 секунд.
В общем, как это обычно и бывает в эстафетах, только половина состава заслужили победу.
всегда приятно стать чм