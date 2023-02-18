Жаклен стал четырехкратным чемпионом мира, Фийон-Майе – трехкратным

Теги Чемпионат мира по биатлону сборная Франции Антонин Гигонна Кентен Фийон-Майе Фабьен Клод Эмильен Жаклен Оберхоф Биатлон

Сборная Франции в составе Антонина Гигонна, Фабьена Клода, Эмильена Жаклена и Кентена Фийона-Майе одержала победу в эстафете чемпионате мира в Оберхофе.

Жаклен стал четырехкратным чемпионом мира (дважды в личных гонках и дважды в эстафетных). Всего на его счету 8 медалей ЧМ (4-0-4).

Для Фийона-Майе это третье золото чемпионатов мира (все в эстафетах). Всего у него 12 медалей ЧМ (3-4-5).

Гигонна завоевал второе золото ЧМ. В 2021-м он стал чемпионом мира с сингл-миксте, в 2019-м взял личное серебро в масс-старте.

Для Фабьена Клода это первая медаль чемпионатов мира.

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11 комментариев

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Кавабунга Шреддоголовый
Удивительно, что у Кентена до сих пор нет личного золота ЧМ
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Пенчекряк
А кто у французов на круг сходил? Если Жакчлен, то не удивлюсь.
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sergei71
Жаклен с каждым годом регрессирует всё больше... Ни скорости, ни стрельбы стоя. А ведь в 2020 часто лучше Мартена выступал, такие надежды подавал тогда.
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sergei71
Гигонна и Фийон сегодня молодцы! И ход, и стрельба на были на уровне.
Клод стрелял так себе (но хоть без круга), но бежал очень слабо. Ну а у Жаклена и стойка жуткая, и ногами слаб, слил чеху на последнем круге почти 20 секунд.
В общем, как это обычно и бывает в эстафетах, только половина состава заслужили победу.
+2
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Vatokatya
Плакала😿 Какие же ребята красавчики
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LoRa
Поздравления французам - ЧМ👍👏🥇
+3
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закрыт по беспределу
Для Клода особенно счастливый день
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<vella>
поздравляю всех французов, но особенно Клода,
всегда приятно стать чм
+11
-1
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Листок яблони
Ответ Alexander2022
В заголовке двукратный, в статье - третье золото)
Многие дальше заголовков не смотрят, даже я зашел чисто комментарии почитать. Ошибки в заголовах недопустимы.
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Xell
У Филя три золота в эстафете?) Хм а мне тут недавно писали что у Йоханнеса из 16,9золота в эстафетах.
+1
-2
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Alexander2022
В заголовке двукратный, в статье - третье золото)
+6
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