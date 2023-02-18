Жаклен стал четырехкратным чемпионом мира, Фийон-Майе – трехкратным

Сборная Франции в составе , Фабьена Клода, и Кентена Фийона-Майе одержала победу в эстафете чемпионате мира в .

Жаклен стал четырехкратным чемпионом мира (дважды в личных гонках и дважды в эстафетных). Всего на его счету 8 медалей ЧМ (4-0-4).

Для Фийона-Майе это третье золото чемпионатов мира (все в эстафетах). Всего у него 12 медалей ЧМ (3-4-5).

Гигонна завоевал второе золото ЧМ. В 2021-м он стал чемпионом мира с сингл-миксте, в 2019-м взял личное серебро в масс-старте.

Для Фабьена Клода это первая медаль чемпионатов мира.