Чемпионат мира. Эстафета. Норвежцы были быстрейшими на всех этапах, французы проиграли больше полутора минут, но показали лучшую скорострельность

Теги Чемпионат мира по биатлону сборная Германии сборная Норвегии сборная Швеции сборная Италии сборная Украины сборная Швейцарии Тарьей Бо сборная Финляндии сборная Словении сборная Чехии сборная Латвии Андрей Расторгуев Артем Прима Йоханнес Кюн Бенедикт Долль эстафета Антонин Гигонна Йоханнес Бо Жереми Финелло Ветле Шостад Кристиансен Михал Крчмарж Кентен Фийон-Майе Фабьен Клод Эмильен Жаклен Серафин Вистнер Себастьян Самуэльссон Йеспер Нелин Мартин Понсилуома Теро Сеппяля Якуб Штвртецки Стурла Хольм Лагрейд Себастьян Штальдер Томаш Микишка Оберхоф Дидье Бьона Антон Видмар Биатлон

Сборная Норвегии показала лучший лыжный ход в мужской эстафете на чемпионате мира в Оберхофе.

Чемпионат мира по биатлону-2023

Оберхоф, Германия

Эстафета

Мужчины

Лыжный ход

1-й этап

1. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) – 17.39,8

2. Антонин Гигонна (Франция) – 4,3

3. Михал Крчмарж (Чехия) – 7,1

4. Дидье Бьона (Италия) – 25,7

5. Себастьян Штальдер (Швейцария) – 26,0

6. Артем Прима (Украина) – 29,8...

9. Пеппе Фемлинг (Швеция) – 38,3

2-й этап

1. Тарьей Бо (Норвегия) – 18.00,1

2. Мартин Понсилуома (Швеция) – 11,3

3. Жереми Финелло (Швейцария) – 33,9

4. Фабьен Клод (Франция) – 37,3

5. Йоханнес Кюн (Германия) – 39,5

6. Томаш Микишка (Чехия) – 43,3

3-й этап

1. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – 18.06,7

2. Андрей Расторгуев (Латвия) – 16,1

3. Якуб Штвртецки (Чехия) – 37,0

4. Эмильен Жаклен (Франция) – 37,2

5. Йеспер Нелин (Швеция) – 37,6

6. Теро Сеппяля (Финляндия) – 46,2

4-й этап

1. Йоханнес Бо (Норвегия) – 18.09,6

2. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 15,4

3. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 42,8

4. Бенедикт Долль (Германия) – 1.02,5

5. Серафин Вистнер (Швейцария) – 1.03,9

6. Антон Видмар (Словения) – 1.12,8

Общее время лыжного хода

1. Норвегия – 1:11.56,2

2. Франция – 1.34,2

3. Швеция – 2.10,0

4. Чехия – 2.50,9

5. Германия – 3.12,1

6. Швейцария – 3.16,9

Скорострельность

1. Франция – 4.36,5 (1+9)

2. Чехия – 5.03,2 (2+10)

3. Швейцария – 5.14,3 (6+8)

4. Финляндия – 5.16,1 (3+7)

5. Канада – 5.22,5 (2+12)

6. Германия – 5.34,0 (5+8)...

8. Швеция – 5.49,3 (1+13)...

15. Норвегия – 6.35,3 (2+14)

Материалы по теме

6 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
закрыт по беспределу
Выиграть 2 минуты на стрельбе это мощно
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Xell
Васильев проверь Францию на допинг в стрельбе, по моему они утром смородины пережрали))) Ну реально намного быстрее всех стреляли.
0
-3
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
petr
Ответ Xell
Норвежские тренеры сегодня обосрались, сделав перестановку и разрушив всю химию. Видимо Мазе поставил бабло на свою Францию. Кристиансена надо выводить, на следующий Олимпийский цикл надо менять его и Тарьея.
Их год назад нужно было выводить -после ОИ -Кристиансен свой мото ресурс выбрал -как и тарик-Лагрейда к психиатору -поджилки через раз трясуться -он уже боиться стрелять-Дале б маззнул пару рази улетел метеором -о эти как бабы на сносях у колодца -на рубеже стоять по полчаса-Мазе лоханулся 100% согласен
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Eduard Rastryopin
Поменяли стратегию с Кристиансеном на 4м этапе,и получит-распишитесь.
Молодцы французы,приятный сюрприз преподнесли.
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Xell
Норвежские тренеры сегодня обосрались, сделав перестановку и разрушив всю химию. Видимо Мазе поставил бабло на свою Францию. Кристиансена надо выводить, на следующий Олимпийский цикл надо менять его и Тарьея.
0
-3
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
SIMONA
Сегодня норги проиграли за счёт скорости стрельбы. И 1му этапу в лице Кристиансена "неуд" , ибушнику Гигона и др не самым сильным с 1го этапа нужно везти 30 сек+ ходом.
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий