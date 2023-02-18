Чемпионат мира. Эстафета. Норвежцы были быстрейшими на всех этапах, французы проиграли больше полутора минут, но показали лучшую скорострельность

Сборная Норвегии показала лучший лыжный ход в мужской эстафете на чемпионате мира в Оберхофе.

Чемпионат мира по биатлону-2023

Оберхоф, Германия

Эстафета

Мужчины

Лыжный ход

1-й этап

1. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) – 17.39,8

2. Антонин Гигонна (Франция) – 4,3

3. Михал Крчмарж (Чехия) – 7,1

4. Дидье Бьона (Италия) – 25,7

5. Себастьян Штальдер (Швейцария) – 26,0

6. Артем Прима (Украина) – 29,8...

9. Пеппе Фемлинг (Швеция) – 38,3

2-й этап

1. Тарьей Бо (Норвегия) – 18.00,1

2. Мартин Понсилуома (Швеция) – 11,3

3. Жереми Финелло (Швейцария) – 33,9

4. Фабьен Клод (Франция) – 37,3

5. Йоханнес Кюн (Германия) – 39,5

6. Томаш Микишка (Чехия) – 43,3

3-й этап

1. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – 18.06,7

2. Андрей Расторгуев (Латвия) – 16,1

3. Якуб Штвртецки (Чехия) – 37,0

4. Эмильен Жаклен (Франция) – 37,2

5. Йеспер Нелин (Швеция) – 37,6

6. Теро Сеппяля (Финляндия) – 46,2

4-й этап

1. Йоханнес Бо (Норвегия) – 18.09,6

2. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 15,4

3. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 42,8

4. Бенедикт Долль (Германия) – 1.02,5

5. Серафин Вистнер (Швейцария) – 1.03,9

6. Антон Видмар (Словения) – 1.12,8

Общее время лыжного хода

1. Норвегия – 1:11.56,2

2. Франция – 1.34,2

3. Швеция – 2.10,0

4. Чехия – 2.50,9

5. Германия – 3.12,1

6. Швейцария – 3.16,9

Скорострельность

1. Франция – 4.36,5 (1+9)

2. Чехия – 5.03,2 (2+10)

3. Швейцария – 5.14,3 (6+8)

4. Финляндия – 5.16,1 (3+7)

5. Канада – 5.22,5 (2+12)

6. Германия – 5.34,0 (5+8)...

8. Швеция – 5.49,3 (1+13)...

15. Норвегия – 6.35,3 (2+14)