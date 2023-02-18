Чемпионат мира. Эстафета. Норвежцы были быстрейшими на всех этапах, французы проиграли больше полутора минут, но показали лучшую скорострельность
Сборная Норвегии показала лучший лыжный ход в мужской эстафете на чемпионате мира в Оберхофе.
Чемпионат мира по биатлону-2023
Оберхоф, Германия
Эстафета
Мужчины
Лыжный ход
1-й этап
1. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) – 17.39,8
2. Антонин Гигонна (Франция) – 4,3
3. Михал Крчмарж (Чехия) – 7,1
4. Дидье Бьона (Италия) – 25,7
5. Себастьян Штальдер (Швейцария) – 26,0
6. Артем Прима (Украина) – 29,8...
9. Пеппе Фемлинг (Швеция) – 38,3
2-й этап
1. Тарьей Бо (Норвегия) – 18.00,1
2. Мартин Понсилуома (Швеция) – 11,3
3. Жереми Финелло (Швейцария) – 33,9
4. Фабьен Клод (Франция) – 37,3
5. Йоханнес Кюн (Германия) – 39,5
6. Томаш Микишка (Чехия) – 43,3
3-й этап
1. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – 18.06,7
2. Андрей Расторгуев (Латвия) – 16,1
3. Якуб Штвртецки (Чехия) – 37,0
4. Эмильен Жаклен (Франция) – 37,2
5. Йеспер Нелин (Швеция) – 37,6
6. Теро Сеппяля (Финляндия) – 46,2
4-й этап
1. Йоханнес Бо (Норвегия) – 18.09,6
2. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 15,4
3. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 42,8
4. Бенедикт Долль (Германия) – 1.02,5
5. Серафин Вистнер (Швейцария) – 1.03,9
6. Антон Видмар (Словения) – 1.12,8
Общее время лыжного хода
1. Норвегия – 1:11.56,2
2. Франция – 1.34,2
3. Швеция – 2.10,0
4. Чехия – 2.50,9
5. Германия – 3.12,1
6. Швейцария – 3.16,9
Скорострельность
1. Франция – 4.36,5 (1+9)
2. Чехия – 5.03,2 (2+10)
3. Швейцария – 5.14,3 (6+8)
4. Финляндия – 5.16,1 (3+7)
5. Канада – 5.22,5 (2+12)
6. Германия – 5.34,0 (5+8)...
8. Швеция – 5.49,3 (1+13)...
15. Норвегия – 6.35,3 (2+14)
Молодцы французы,приятный сюрприз преподнесли.