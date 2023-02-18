Валерий Захаров: «Если на предстоящую Олимпиаду мы не поедем, то нынешнее поколение через три года закончит. А из молодых мы особо никого не видим»

Заслуженный тренер России Валерий Захаров считает, что отсутствие международных стартов подталкивает российских биатлонистов к уходу из спорта.

«Непросто соревноваться на нынешнем уровне, встает вопрос мотивации. В этом сезоне маленько подсластили ситуацию тем, что начали давать призовые – раньше бегали только за грамоты. Но если еще год-два все останется на этом уровне, народ будет думать о том, чтобы бросать, уже сейчас все затихает. Поэтому если нас не допустят, то будет плохо.

Уже и так много людей ушло. Если на предстоящую мы не поедем, то все нынешнее поколение через три года закончит. А из молодых мы особо никого не видим, все усреднилось, явных лидеров нет.

Я слабо верю в то, что мы скоро вернемся. Вы же сами видите, что каждый день ведутся на эту тему дебаты: одни за то, чтобы ехать, другие – против. Но главное, чтобы для начала нас допустили», – сказал Захаров.