Валерий Захаров: «Если на предстоящую Олимпиаду мы не поедем, то нынешнее поколение через три года закончит. А из молодых мы особо никого не видим»
Заслуженный тренер России Валерий Захаров считает, что отсутствие международных стартов подталкивает российских биатлонистов к уходу из спорта.
«Непросто соревноваться на нынешнем уровне, встает вопрос мотивации. В этом сезоне маленько подсластили ситуацию тем, что начали давать призовые – раньше бегали только за грамоты. Но если еще год-два все останется на этом уровне, народ будет думать о том, чтобы бросать, уже сейчас все затихает. Поэтому если нас не допустят, то будет плохо.
Уже и так много людей ушло. Если на предстоящую Олимпиаду мы не поедем, то все нынешнее поколение через три года закончит. А из молодых мы особо никого не видим, все усреднилось, явных лидеров нет.
Я слабо верю в то, что мы скоро вернемся. Вы же сами видите, что каждый день ведутся на эту тему дебаты: одни за то, чтобы ехать, другие – против. Но главное, чтобы для начала нас допустили», – сказал Захаров.
И только наши сборники-спортсмены жить не могут без халявной заграницы за госсчет.Потому что оборзели и зажрались за сытые годы. Скажите спасибо, что вам отстрочки дали. Хотя, я бы всю эту кодлу дармоедов отправила бы на фронт.
Уйдут и черт с ними. Останутся те кто будет выступать на внутренних стартах и не ныть.
но желающие бегать на внутренних стартах будут,
раз за это платят.