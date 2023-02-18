Валерий Захаров: «Если на предстоящую Олимпиаду мы не поедем, то нынешнее поколение через три года закончит. А из молодых мы особо никого не видим»

Теги сборная России Валерий Захаров Олимпиада-2026 Биатлон

Заслуженный тренер России Валерий Захаров считает, что отсутствие международных стартов подталкивает российских биатлонистов к уходу из спорта. 

«Непросто соревноваться на нынешнем уровне, встает вопрос мотивации. В этом сезоне маленько подсластили ситуацию тем, что начали давать призовые – раньше бегали только за грамоты. Но если еще год-два все останется на этом уровне, народ будет думать о том, чтобы бросать, уже сейчас все затихает. Поэтому если нас не допустят, то будет плохо.

Уже и так много людей ушло. Если на предстоящую Олимпиаду мы не поедем, то все нынешнее поколение через три года закончит. А из молодых мы особо никого не видим, все усреднилось, явных лидеров нет.

Я слабо верю в то, что мы скоро вернемся. Вы же сами видите, что каждый день ведутся на эту тему дебаты: одни за то, чтобы ехать, другие – против. Но главное, чтобы для начала нас допустили», – сказал Захаров.

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10 комментариев

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maripous
Ответ Sutekh Hexen
О какая умница. Распоряжается, кого на фронт отправить. Чего же ты еще не на передовой то? Чесать языком легко, когда не призывная.
Я в тылу работаю.
+2
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Sutekh Hexen
Ответ maripous
Надоели со своим нытьем про заграницу. У нас большинство граждан вообще никогда заграницей не были, даже в Египте.А подавляющее большинство работают за рубли и никак не связаны с заграницей. И даже те кто работал в иностранных компаниях , не всех отправляли в заграничные командировки, а сейчас толпами ходят безработными. И только наши сборники-спортсмены жить не могут без халявной заграницы за госсчет.Потому что оборзели и зажрались за сытые годы. Скажите спасибо, что вам отстрочки дали. Хотя, я бы всю эту кодлу дармоедов отправила бы на фронт. Уйдут и черт с ними. Останутся те кто будет выступать на внутренних стартах и не ныть.
О какая умница. Распоряжается, кого на фронт отправить. Чего же ты еще не на передовой то? Чесать языком легко, когда не призывная.
+1
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0
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maripous
Надоели со своим нытьем про заграницу. У нас большинство граждан вообще никогда заграницей не были, даже в Египте.А подавляющее большинство работают за рубли и никак не связаны с заграницей. И даже те кто работал в иностранных компаниях , не всех отправляли в заграничные командировки, а сейчас толпами ходят безработными.
И только наши сборники-спортсмены жить не могут без халявной заграницы за госсчет.Потому что оборзели и зажрались за сытые годы. Скажите спасибо, что вам отстрочки дали. Хотя, я бы всю эту кодлу дармоедов отправила бы на фронт.
Уйдут и черт с ними. Останутся те кто будет выступать на внутренних стартах и не ныть.
+3
0
+3
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<vella>
Биатлонистов уровня КМ может не останется,
но желающие бегать на внутренних стартах будут,
раз за это платят.
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Дэннис Молинарев
‘Если’ как-то слишком оптимистично прозвучало
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притвиц
Ответ Hardy
так потихоньку все и загнется, и не только спорт
Может лучше сразу помереть , а то ведь загнемся все равно и так.
+4
0
+4
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Hardy
так потихоньку все и загнется, и не только спорт
+4
-1
+3
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Погладь быка
Трезвое мнение.
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Pertinax Gandi
Закончат да и фиг с ними. Сейчас такие времена наступают, что спорт высших достижений это самое последнее, о чём надо заботиться. А физкультурой для здоровья никто никому заниматься не мешает.
+4
0
+4
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притвиц
Ни кто, ни куда не уйдет , это поколение закончит свое выступление придет другое , вопрос только в том, будут ли они выступать в официальных международных соревнованиях , а на чемпионах страны, каких-то товарищеских турнирах будут выступать , конечно уровень спортсменов будет ниже , но сказать, что спорта в стране не будет ,конечно нельзя.
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