Павел Ростовцев: «Пустят ли россиян на Олимпиаду-2026? Пустят. Мы должны готовиться к Играм, делать для этого максимум, и никаких сомнений быть не должно»

Вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) по спорту Павел Ростовцев считает, что российских спортсменов допустят к зимней Олимпиаде-2026, которая пройдет в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

– Как вам кажется, пустят ли россиян на Олимпиаду-2026?

– Пустят. Мы должны готовиться к февралю 2026 года, должны готовиться к Олимпийским играм. Делать для этого максимум, и никаких сомнений у нас быть не должно, – заявил Ростовцев.

Также специалист поделился мнением о Кубке мира нынешнего сезона.

– Смотрите ли вы сейчас Кубок мира? С какими эмоциями?

– В телевизионных картинках – нет. Протоколы смотрю. Не очень нравится мне эта гегемония норвежцев. Мне кажется, это не очень интересно, потому что какая-то непредсказуемость уходит из биатлона, а это, наверное, одна из самых главных и самых эффектных сторон этого вида спорта.

– Как думаете, кто-то сейчас может составить конкуренцию Йоханнесу Бо?

– Это уникальный спортсмен, очень одарённый, талантливый. И, судя по тому, как он выступает, наверное, нет.

– Много ли теряет международный биатлон без российских спортсменов?

– Точно не приобретает. И теряет, конечно. Это и зрительский интерес, и конкуренция. В эстафетах и женская, и мужская сборные России составляли бы конкуренцию. Была бы совершенно другая картинка, совершенно другой азарт и интерес для болельщиков.

Это и доход IBU (Международного союза биатлонистов), права на телевизионные трансляции. Насколько это критично для IBU – не знаю, но 100% они не выигрывают от того, что мы там не участвуем, – отметил Ростовцев.

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