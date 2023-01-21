Павел Ростовцев: «Пустят ли россиян на Олимпиаду-2026? Пустят. Мы должны готовиться к Играм, делать для этого максимум, и никаких сомнений быть не должно»

Теги телевидение Кубок мира по биатлону сборная России сборная России жен сборная Норвегии сборная Норвегии жен Союз биатлонистов России Олимпийская сборная России Павел Ростовцев IBU Йоханнес Бо Олимпиада-2026 Биатлон

Вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) по спорту Павел Ростовцев считает, что российских спортсменов допустят к зимней Олимпиаде-2026, которая пройдет в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

– Как вам кажется, пустят ли россиян на Олимпиаду-2026?

– Пустят. Мы должны готовиться к февралю 2026 года, должны готовиться к Олимпийским играм. Делать для этого максимум, и никаких сомнений у нас быть не должно, – заявил Ростовцев.

Также специалист поделился мнением о Кубке мира нынешнего сезона.

– Смотрите ли вы сейчас Кубок мира? С какими эмоциями?

– В телевизионных картинках – нет. Протоколы смотрю. Не очень нравится мне эта гегемония норвежцев. Мне кажется, это не очень интересно, потому что какая-то непредсказуемость уходит из биатлона, а это, наверное, одна из самых главных и самых эффектных сторон этого вида спорта.

– Как думаете, кто-то сейчас может составить конкуренцию Йоханнесу Бо?

– Это уникальный спортсмен, очень одарённый, талантливый. И, судя по тому, как он выступает, наверное, нет.

– Много ли теряет международный биатлон без российских спортсменов?

– Точно не приобретает. И теряет, конечно. Это и зрительский интерес, и конкуренция. В эстафетах и женская, и мужская сборные России составляли бы конкуренцию. Была бы совершенно другая картинка, совершенно другой азарт и интерес для болельщиков.

Это и доход IBU (Международного союза биатлонистов), права на телевизионные трансляции. Насколько это критично для IBU – не знаю, но 100% они не выигрывают от того, что мы там не участвуем, – отметил Ростовцев.

Россия не получила права на показ Олимпиад с 2026-го по 2032-й. Объясняем, стоит ли переживать

Бан российского биатлона продлен: за нас только две страны, зато против выступила Бразилия, а Бах предложил нейтральный статус

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Марина Федоткина
Всё правильно Паша говорит :-" Нужно готовиться . и надеяться !" ... " Плох тот солдат , который не мечтает стать генералом !" ..Готовиться нужно всегда и при любых условиях , и ...в любых условиях .
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Любовь Гончарова
Удивляет , что наши люди великолепно считают и просчитывают все риски и убытки чужих стран , но никто не считает свои убытки .
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
gonzo78
Пустят, но на Спартакиаду, а не Олимпиаду. Ошибся в буквах.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий