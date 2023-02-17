Бабиков о 16-м месте в спринте: «Немножко не справился с морозом, но это не оправдывает меня. Надеюсь, дальше исправим и будем лучше»

Чемпион мира 2017 года Антон Бабиков прокомментировал свой результат в спринте на заключительном этапе Кубка России в Чайковском.

Сегодня Бабиков занял 16-е место с двумя промахами и отставанием в полторы минуты от победителя.

– Гонка далась непросто. Что не получилось на огневом рубеже? Пока не знаю, что там по штрафам, еще не видел тренеров. Немножко не справился с морозом, но это не оправдывает меня. Должен всегда стрелять на ноль, но сейчас сложно отследить по горячим следам.

– На этой трассе вы раньше неплохо выступали. Насколько она для вас подходит?

– Я здесь первый раз бегу зимой. Летние старты совсем другая дисциплина. А так, трасса хорошая. Рассчитываем все‑таки на старты, которые будут в Ижевске, но и здесь, надеюсь, с каждым стартом будем прибавлять. Сегодня еще было тяжеловатое самочувствие.

– Насколько продуктивно горный сбор получился?

– Он был достаточно скомканный, девять дней. Совершенно не стандартное количество дней на высоте. Постарались как‑то собрать энергию после января. Посмотрим, насколько это получится на стартах. Я не унываю и не вешаю нос из‑за неудачного старта. Надеюсь, дальше исправим и будем лучше, – сказал Бабиков.

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