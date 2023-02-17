Мухамедзянов о 3-м месте в спринте: «Сервис пошаманил очень хорошо, лыжи ехали отлично. Да и состояние сложилось, поэтому такой результат»

Биатлонист Ильназ Мухамедзянов прокомментировал итоги спринта на заключительном этапе Кубка России в Чайковском.

Сегодня Мухамедзянов занял третье место в двумя промахами на стрельбе.

«Сервис че-то пошаманил просто очень хорошо, лыжи у меня ехали отлично, да и сегодня я взял пару своей родственницы Ульяны Нигматуллиной. Да и состояние сложилось, поэтому такой и результат.

Да нет такого, что когда стреляешь один, два или три промаха, то сразу руки опускаешь. При любом раскладе стараюсь выкладываться на максимум, не обращая внимания на какие-то промахи. Поэтому просто работал в своем режиме, а там уже тренеры подсказывали, каким я иду.

С Каминским работаем в основном над нашими мелкими ошибками техники, тактическое прохождение круга. Все по мелочи, но из мелочей складывается результат», – сказал Мухамедзянов в эфире «Матч ТВ».

❄️ PARI Кубок России. Латыпов победил в спринте, Серохвостов – 2-й, Мухамедзянов – 3-й, Халили – 4-й