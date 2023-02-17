Мухамедзянов о 3-м месте в спринте: «Сервис пошаманил очень хорошо, лыжи ехали отлично. Да и состояние сложилось, поэтому такой результат»

Теги сборная России сборная России жен Юрий Каминский Кубок России Ульяна Нигматуллина (Кайшева) Ильназ Мухамедзянов Биатлон

Биатлонист Ильназ Мухамедзянов прокомментировал итоги спринта на заключительном этапе Кубка России в Чайковском.

Сегодня Мухамедзянов занял третье место в двумя промахами на стрельбе.

«Сервис че-то пошаманил просто очень хорошо, лыжи у меня ехали отлично, да и сегодня я взял пару своей родственницы Ульяны Нигматуллиной. Да и состояние сложилось, поэтому такой и результат.

Да нет такого, что когда стреляешь один, два или три промаха, то сразу руки опускаешь. При любом раскладе стараюсь выкладываться на максимум, не обращая внимания на какие-то промахи. Поэтому просто работал в своем режиме, а там уже тренеры подсказывали, каким я иду.

С Каминским работаем в основном над нашими мелкими ошибками техники, тактическое прохождение круга. Все по мелочи, но из мелочей складывается результат», – сказал Мухамедзянов в эфире «Матч ТВ».

❄️ PARI Кубок России. Латыпов победил в спринте, Серохвостов – 2-й, Мухамедзянов – 3-й, Халили – 4-й

5 комментариев

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sodovskaya
Ответ Макар Телятгонялов
Ух ты, они с Ульяной родственники!? Не знал.
Ильназ Ульяне зять (муж сестры Анастасии), Ульяна ему свояченица (сестра жены).
+3
0
+3
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Афанасия
Ответ Макар Телятгонялов
Ух ты, они с Ульяной родственники!? Не знал.
Он муж её сестры) ну и получается дядя для дочери Ульяны и Ильшата
+4
0
+4
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Макар Телятгонялов
Ух ты, они с Ульяной родственники!? Не знал.
+2
0
+2
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Убегай и Забивай!
Ждём победы в преследовании
+3
0
+3
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khinskiy
Помнится, на лыжах Ульяны и Саша Поварницын побеждал несколько лет назад.
+4
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+4
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