Анастасия Гореева: «Йоханнес Бо – какой-то сверхчеловек. Может ли такой спортсмен появиться в России, сложно сказать»

Теги Кубок мира по биатлону сборная России жен сборная Норвегии Йоханнес Бо Анастасия Гореева Биатлон

Российская биатлонистка Анастасия Гореева высказалась об уровне норвежца Йоханнеса Бо в текущем сезоне. 

– Есть понимание, за счёт чего Йоханнес Бо имеет такое колоссальное преимущество?

– Нет. Он какой-то сверхчеловек.

– У нас в России возможно появление такого спортсмена?

– Сложно сказать. Мне кажется, с этого сезона уровень биатлона в России очень сильно вырос и особенно никто не выделяется. Все лидеры примерно равны по силам.

– Вас подбодрили ли слова Мартена Фуркада в поддержку российских спортсменов?

– Да, приятно, что есть люди, которые поддерживают нас, несмотря ни на что. Это, конечно, не может не радовать.

– Вы с кем-то из спортсменок из других команд сейчас общаетесь?

– Нет. К сожалению, мы не поддерживаем связь, – сказала Гореева. 

Все знают, что Йоханнес Бо – великий, но не все знают почему. Вот объяснение по пунктам

Материалы по теме

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
gukmamop
В других странах фармакология для циклических видов спорта не такая развитая
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
volga_olga
Если и появится, сделают вид, что его нет.

Нет же Тихонова и прочих в каком-то там зале славы.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
sergei71
Увы, в лыжных видах такие таланты только в Норвегии рождаются. У остальных изредка проскакивают самородки, но по титулам всё равно калибр не тот.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Minuvert
не, у нас допинг запрещен
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
regnengeist
может. это дело случая. талант- дело такое. не предсказать, где именно родится и когда.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий