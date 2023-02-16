Анастасия Гореева: «Йоханнес Бо – какой-то сверхчеловек. Может ли такой спортсмен появиться в России, сложно сказать»

Российская биатлонистка высказалась об уровне норвежца в текущем сезоне.

– Есть понимание, за счёт чего Йоханнес Бо имеет такое колоссальное преимущество?

– Нет. Он какой-то сверхчеловек.

– У нас в России возможно появление такого спортсмена?

– Сложно сказать. Мне кажется, с этого сезона уровень биатлона в России очень сильно вырос и особенно никто не выделяется. Все лидеры примерно равны по силам.

– Вас подбодрили ли слова Мартена Фуркада в поддержку российских спортсменов?

– Да, приятно, что есть люди, которые поддерживают нас, несмотря ни на что. Это, конечно, не может не радовать.

– Вы с кем-то из спортсменок из других команд сейчас общаетесь?

– Нет. К сожалению, мы не поддерживаем связь, – сказала Гореева.

Все знают, что Йоханнес Бо – великий, но не все знают почему. Вот объяснение по пунктам