Анастасия Гореева: «Йоханнес Бо – какой-то сверхчеловек. Может ли такой спортсмен появиться в России, сложно сказать»
Российская биатлонистка Анастасия Гореева высказалась об уровне норвежца Йоханнеса Бо в текущем сезоне.
– Есть понимание, за счёт чего Йоханнес Бо имеет такое колоссальное преимущество?
– Нет. Он какой-то сверхчеловек.
– У нас в России возможно появление такого спортсмена?
– Сложно сказать. Мне кажется, с этого сезона уровень биатлона в России очень сильно вырос и особенно никто не выделяется. Все лидеры примерно равны по силам.
– Вас подбодрили ли слова Мартена Фуркада в поддержку российских спортсменов?
– Да, приятно, что есть люди, которые поддерживают нас, несмотря ни на что. Это, конечно, не может не радовать.
– Вы с кем-то из спортсменок из других команд сейчас общаетесь?
– Нет. К сожалению, мы не поддерживаем связь, – сказала Гореева.
Все знают, что Йоханнес Бо – великий, но не все знают почему. Вот объяснение по пунктам
Нет же Тихонова и прочих в каком-то там зале славы.