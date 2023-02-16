Анастасия Гореева: «Сложно перекладывать свой результат на Кубок мира, но думаю, что я бы смотрелась ненамного хуже, чем мои ровесницы»

Теги Кубок мира по биатлону сборная России жен Чемпионат мира по биатлону Кубок России Анастасия Гореева Биатлон

Российская биатлонистка Анастасия Гореева сравнила свои результаты с результатами спортсменок на Кубке мира.

Сегодня она заняла третье место в спринте в финале Кубка России в Чайковском.

«Задача на сезон была пройти все старты без срывов и не заболеть и набирать скорость по ходу сезона. Думаю, что пока с этим справляюсь. Дай бог, до конца сезона также добегать и постепенно подниматься все выше на пьедестал.

На Кубке Содружества в Раубичах не все получилось? Не знаю, наверное, для меня был психологический барьер. За все этапы удалось взять только одну медаль. Почему-то там совсем не получалась стрельба.

Чемпионат мира? Да, периодически смотрю гонки, но скорее в режиме повтора. Да, сейчас все чаще в десятку сильнейших забегают мои ровесницы, с кем в прошлом году я соревновалась на Кубке IBU. Конечно, сложно перекладывать свой результат на Кубок мира, но думаю, что я бы смотрелась ненамного хуже, чем они там.

Сложно сравнивать, как бегают они и мы, потому что у всех разная подготовка и здесь и там разный снег, но надеюсь, когда мы вернемся, такого провала не будет, и мы будем смотреться неплохо», – сказала Гореева.

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5 комментариев

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Daniyar8
Ответ верю_в_волшебство)
Юппе?) Якела?) Или Шово с Эльвирой?))) Которых ровесниц имеем ввиду?))
С Эльвирой нет, а с Шово бегала на кубке IBU и иногда обыгрывала
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верю_в_волшебство)
Юппе?) Якела?) Или Шово с Эльвирой?))) Которых ровесниц имеем ввиду?))
0
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Погладь быка
16 февраля белорусская биатлонистка Анна Сола празднует 27-й день рождения.

Поздравляем. Ждем на КМ.
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Погладь быка
Смешно. На двух рубежах проиграла бы какой Симон минуты две всего лишь. И ходом в спринте минуты три. Итого пять минут в спринте. При чистой стрельбе, что очень нечасто у Гореевой бывает.
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тоторо
во вскяом случае смотрелась бы лучше самой распиаренной нашей спортсменки
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