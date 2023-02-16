Наталья Гербулова: «Как победила? Я нахожусь дома – Пермский край, брат»

Биатлонистки Елизавета Каплина, и в эфире «Матч ТВ» прокомментировали свое выступление в спринте в финале Кубка России в Чайковском.

Гербулова одержала победу, Гореева заняла третье место, Каплина – четвертое.

«Чуть-чуть отпустила сегодня тройку лидеров, зато выиграла кубок (в зачете спринтов – Sports.ru)», – сказала Каплина.

«Гонка прошла неплохо, но стрельбой, конечно, недовольна. Первый выстрел в небо. Но самочувствие хорошее, гонкой я вроде довольна», – отметила Гореева.

«Как победила? Я нахожусь дома – Пермский край, брат. Хочу сказать огромное спасибо нашей команде – теперь у каждого в команде есть золотые медали в этом сезоне, поэтому – Артем Евгеньевич ( ) и Виталий Викторович ( ), спасибо вам большое», – добавила Гербулова.