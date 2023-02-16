Наталья Гербулова: «Как победила? Я нахожусь дома – Пермский край, брат»
Биатлонистки Елизавета Каплина, Анастасия Гореева и Наталья Гербулова в эфире «Матч ТВ» прокомментировали свое выступление в спринте в финале Кубка России в Чайковском.
Гербулова одержала победу, Гореева заняла третье место, Каплина – четвертое.
«Чуть-чуть отпустила сегодня тройку лидеров, зато выиграла кубок (в зачете спринтов – Sports.ru)», – сказала Каплина.
«Гонка прошла неплохо, но стрельбой, конечно, недовольна. Первый выстрел в небо. Но самочувствие хорошее, гонкой я вроде довольна», – отметила Гореева.
«Как победила? Я нахожусь дома – Пермский край, брат. Хочу сказать огромное спасибо нашей команде – теперь у каждого в команде есть золотые медали в этом сезоне, поэтому – Артем Евгеньевич (Истомин) и Виталий Викторович (Норицын), спасибо вам большое», – добавила Гербулова.
2 комментария