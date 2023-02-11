Расписание трансляций финала Кубка России по биатлону в Чайковском

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С 16 по 19 февраля в Чайковском пройдет финал Кубка России по биатлону. Sports.ru представляет расписание трансляций соревнований.

Финал PARI Кубка России по биатлону-2022/23

Чайковский

Расписание трансляций

16 февраля, четверг

Спринт, женщины

9:00 Матч ТВ, Матч! Арена

17 февраля, пятница

Спринт, мужчины

9:00 Матч ТВ, Матч! Арена

18 февраля, суббота

Гонка преследования, женщины

9:00 Матч ТВ, Матч! Арена

Гонка преследования, мужчины

12:00 Матч ТВ

19 февраля, воскресенье

Большой масс-старт, женщины

9:00 Матч ТВ, Матч! Арена

Большой масс-старт, мужчины

12:00 Матч ТВ, Матч! Арена

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское. В расписании указаны только прямые трансляции.

Календарь чемпионата и Кубка России по биатлону: старт соревнований в Чайковском, финал – в Увате

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2 комментария

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starichok77
Ответ Кац Мац
кто то на ЧМ , ну а особо одаренные в Чайковский:)
причем не по своей воле...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Кац Мац
кто то на ЧМ , ну а особо одаренные в Чайковский:)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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