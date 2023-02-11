Расписание трансляций финала Кубка России по биатлону в Чайковском
С 16 по 19 февраля в Чайковском пройдет финал Кубка России по биатлону. Sports.ru представляет расписание трансляций соревнований.
Финал PARI Кубка России по биатлону-2022/23
Чайковский
Расписание трансляций
16 февраля, четверг
Спринт, женщины
9:00 Матч ТВ, Матч! Арена
17 февраля, пятница
Спринт, мужчины
9:00 Матч ТВ, Матч! Арена
18 февраля, суббота
Гонка преследования, женщины
9:00 Матч ТВ, Матч! Арена
Гонка преследования, мужчины
12:00 Матч ТВ
19 февраля, воскресенье
Большой масс-старт, женщины
9:00 Матч ТВ, Матч! Арена
Большой масс-старт, мужчины
12:00 Матч ТВ, Матч! Арена
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское. В расписании указаны только прямые трансляции.
Календарь чемпионата и Кубка России по биатлону: старт соревнований в Чайковском, финал – в Увате
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