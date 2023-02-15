Вольфганг Пихлер: «Я разочарован тем, что норвежцы настолько лучше всех – 5-6 биатлонистов в первой десятке. Это опасно для спорта»
Немецкий тренер Вольфганг Пихлер высказался о выступлениях норвежских биатлонистов.
Сейчас Пихлер работает в Национальном олимпийском комитете Швеции.
«Должен признаться, я немного разочарован тем, что норвежцы настолько лучше всех. 5-6 биатлонистов в первой десятке. Это опасно для спорта.
Мы в Швеции должны работать лучше. Это не вина Норвегии. Нам нужны лучшие тренеры в юниорской команде, чтобы воспитать больше спортсменов.
Сейчас все почти как в лыжных гонках, где в первой десятке восемь норвежцев», — сказал Пихлер.
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Получается у Норвежцев, да и у других, кто применяет, все законно.
А все причитания от бессилия.