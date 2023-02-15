Вольфганг Пихлер: «Я разочарован тем, что норвежцы настолько лучше всех – 5-6 биатлонистов в первой десятке. Это опасно для спорта»

Теги Кубок мира по биатлону Чемпионат мира по биатлону сборная Норвегии сборная Швеции Вольфганг Пихлер Биатлон

Немецкий тренер Вольфганг Пихлер высказался о выступлениях норвежских биатлонистов. 

Сейчас Пихлер работает в Национальном олимпийском комитете Швеции. 

«Должен признаться, я немного разочарован тем, что норвежцы настолько лучше всех. 5-6 биатлонистов в первой десятке. Это опасно для спорта. 

Мы в Швеции должны работать лучше. Это не вина Норвегии. Нам нужны лучшие тренеры в юниорской команде, чтобы воспитать больше спортсменов.

Сейчас все почти как в лыжных гонках, где в первой десятке восемь норвежцев», — сказал Пихлер

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13 комментариев

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Vicing Charlsson
Естественно Норвежцы не виноваты в слабости соперников. Это вина самих Немцев, Франков, Шведов итд. Женщины же могут конкурировать и с Норвежками и с бывшей лыжницей Херрман.
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5658y8bs5f
Ответ Vicing Charlsson
Вы правы, Немцы и Франки вообще не то что раньше. У Немцев нет таких как Ульрих, Кирхнер, Фишер и Грайс итд, у Франков нет таких как Пуаре и Фуркад. В свое время талантливый юниор Бирнбахер долго не смог попасть в основу Германии, места были заняты лучшими. Сейчас немцы это просто породия биатлона.
Да у немцев раньше всегда соблюдалась сильная команда, где всегда было трое человек претендующие на золото, это Фишер, Гросс, Люк, Грайс, Кирхнер. У французов Кентен в предыдущем году доказал всему миру, что он новый Фуркад или Пуаре, но создается ощущение что к этому сезону Кентен совсем не готовился.
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ksn 1979
Ответ ks-1993
Потому что, если болеешь, то лечись. Если не болеешь, то выступай и без всяких ТИ
Если в правилах есть, что можно выступать с ТИ, тогда ни каких вопросов быть не может.
Получается у Норвежцев, да и у других, кто применяет, все законно.
А все причитания от бессилия.
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Vicing Charlsson
Ответ 5658y8bs5f
Дело не в норвежцах, хотя они к этому сезону предстали в лучшей форме, дело в том что французы и немцы не показывают свой уровень.
Вы правы, Немцы и Франки вообще не то что раньше. У Немцев нет таких как Ульрих, Кирхнер, Фишер и Грайс итд, у Франков нет таких как Пуаре и Фуркад. В свое время талантливый юниор Бирнбахер долго не смог попасть в основу Германии, места были заняты лучшими. Сейчас немцы это просто породия биатлона.
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ДМ-1чемпион
Фармакология творит "чудеса"!
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-2
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ks-1993
Ответ NoWar
А кто мешает тем же шведам, финнам и немцам тоже получить ТИ если настолько эффективны?
Потому что, если болеешь, то лечись. Если не болеешь, то выступай и без всяких ТИ
+3
-1
+2
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Doha
А Пихлер хорош!!!
+3
0
+3
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NoWar
Ответ Russ Ivan
Закрывайте россиян и давайте больше терапевтических исключений норгам, а дальше у вас будет 10 норгов в топ-10...
А кто мешает тем же шведам, финнам и немцам тоже получить ТИ если настолько эффективны?
+6
-10
-4
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Russ Ivan
Закрывайте россиян и давайте больше терапевтических исключений норгам, а дальше у вас будет 10 норгов в топ-10...
+14
-14
0
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maxell
Ответ 5658y8bs5f
Дело не в норвежцах, хотя они к этому сезону предстали в лучшей форме, дело в том что французы и немцы не показывают свой уровень.
Именно так
+5
-1
+4
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maxell
Адекватно рассуждает,а то допинг допинг… конкуренция слабая,франки сдулись,немцы вообще прям оч плохо,ход Риса за гранью,Джакомель еще зеленый,не хватает на вторую половину сезона,у шведов тоже не айс,вот и картина маслом.
+10
-3
+7
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starichok77
ну это только в мужской части, у женщин даже Марта не в силах составить конкуренцию (да и Тириль, возможно, совсем не вернется) рослым шведским сестрам и француженке - столяру))
+11
-2
+9
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5658y8bs5f
Дело не в норвежцах, хотя они к этому сезону предстали в лучшей форме, дело в том что французы и немцы не показывают свой уровень.
+16
-2
+14
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