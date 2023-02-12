Эльвира Оберг пропустит гонку преследования на чемпионате мира-2023 из-за недомогания

Теги Чемпионат мира по биатлону сборная Швеции жен Эльвира Оберг Йоханнес Люкас Биатлон

Шведская биатлонистка Эльвира Оберг из-за недомогания не выступит в гонке преследования на чемпионате мира в Оберхофе. 

В спринте Оберг заняла 16-е место.

«Очень расстроена тем, что снова не смогу выйти на старт в этом сезоне. Сегодня утром проснулась с болью в горле, и очень грустно, что я пропущу часть этого чемпионата.

Сейчас я мало что могу сделать, кроме как отдохнуть и позаботиться о себе. Надеюсь, скоро вернусь», – написала спортсменка в соцсети. 

«Эльвира изолирована от команды. Будем следить за тем, как будет развиваться ситуация с ее самочувствием в ближайшие дни», – заявил главный тренер шведской сборной Йоханнес Лукас. 

Женская гонка преследования начнется сегодня в 15.25 по московскому времени.

Материалы по теме

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Погладь быка
Пора списывать и Оберг Э. и Ройселанд. Главные неудачницы сезона.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Hardy
странные снятия.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
NoWar
Похоже, в Оберхофе грипп неслабо гуляет. Беспокоюсь за Ёсю
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Maxximus
Витоцци, Оберг. Совпадение? Не думаю 😂
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Anamarija Lampič
Печаль!:(((
Эльвира огромный талант,которым только восхищаться!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий