Эльвира Оберг пропустит гонку преследования на чемпионате мира-2023 из-за недомогания

Шведская биатлонистка из-за недомогания не выступит в гонке преследования на чемпионате мира в Оберхофе.

В спринте Оберг заняла 16-е место.

«Очень расстроена тем, что снова не смогу выйти на старт в этом сезоне. Сегодня утром проснулась с болью в горле, и очень грустно, что я пропущу часть этого чемпионата.

Сейчас я мало что могу сделать, кроме как отдохнуть и позаботиться о себе. Надеюсь, скоро вернусь», – написала спортсменка в соцсети.

«Эльвира изолирована от команды. Будем следить за тем, как будет развиваться ситуация с ее самочувствием в ближайшие дни», – заявил главный тренер шведской сборной Йоханнес Лукас.

Женская гонка преследования начнется сегодня в 15.25 по московскому времени.