Линн Перссон: «На последнем круге мне пришлось очень сильно напрягаться. Наверное, самые трудные 2,5 километра в моей жизни»
Шведская биатлонистка Линн Перссон прокомментировала свое выступление в спринте на чемпионате мира-2023 в Оберхофе, где она завоевала бронзу.
«Это моя первая личная медаль ЧМ. Это сумасшествие, круто быть здесь. Я так довольна чистой стрельбой.
На последнем круге была тяжелая борьба. Мне пришлось очень сильно напрягаться. Наверное, это были самые трудные 2,5 километра в моей жизни.
Разделить подиум с Ханной Оберг – это особенное чувство. Так здорово, что мы обе с медалями. Это показывает, что у нас очень сильная команда», – сказала Перссон.
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