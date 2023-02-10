Линн Перссон: «На последнем круге мне пришлось очень сильно напрягаться. Наверное, самые трудные 2,5 километра в моей жизни»

Теги Чемпионат мира по биатлону сборная Швеции жен Линн Перссон Ханна Оберг Биатлон

Шведская биатлонистка Линн Перссон прокомментировала свое выступление в спринте на чемпионате мира-2023 в Оберхофе, где она завоевала бронзу. 

«Это моя первая личная медаль ЧМ. Это сумасшествие, круто быть здесь. Я так довольна чистой стрельбой.

На последнем круге была тяжелая борьба. Мне пришлось очень сильно напрягаться. Наверное, это были самые трудные 2,5 километра в моей жизни.

Разделить подиум с Ханной Оберг – это особенное чувство. Так здорово, что мы обе с медалями. Это показывает, что у нас очень сильная команда», – сказала Перссон. 

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