Линн Перссон: «На последнем круге мне пришлось очень сильно напрягаться. Наверное, самые трудные 2,5 километра в моей жизни»

Шведская биатлонистка прокомментировала свое выступление в спринте на чемпионате мира-2023 в Оберхофе, где она завоевала бронзу.

«Это моя первая личная медаль ЧМ. Это сумасшествие, круто быть здесь. Я так довольна чистой стрельбой.

На последнем круге была тяжелая борьба. Мне пришлось очень сильно напрягаться. Наверное, это были самые трудные 2,5 километра в моей жизни.

Разделить подиум с – это особенное чувство. Так здорово, что мы обе с медалями. Это показывает, что у нас очень сильная команда», – сказала Перссон.