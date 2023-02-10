Ростовцев о назначении на должность вице-президента СБР: «Позвонил Пихлеру, только хотел рассказать, а он: Павел, я все знаю, все читаю»

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Трехкратный чемпион мира Павел Ростовцев сообщил, что поддерживает связь с немецким специалистом Вольфгангом Пихлером, с которым они тренировали женскую сборную России перед Олимпиадой-2014.

Сейчас Ростовцев занимает должность вице-президента Союза биатлонистов России (СБР) по спорту.

Вы на связи с Пихлером?

– Регулярно. 23 января у него был день рождения, я поздравлял, застал их с братом Клаусом дома. Вольфганг хорошо выглядит, в порядке, крутит велосипед, немного работает на IBU, чуть-чуть со шведами. В целом у него все хорошо.

Он в курсе ваших перемен?

– Ха-ха, был смешной момент. Я позвонил, только хотел рассказать про себя, а он: Павел, Ich weiß alles – я все знаю, все читаю. Он полностью в теме, – отметил Ростовцев.

Интервью Павла Ростовцева – нового главного в биатлоне: что делал эти 9 лет, чему научил Пихлер, как быть с Губерниевым?

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