Павел Ростовцев: «Встретились с Губерниевым в «Шереметьево»: я поздоровался, он ответил, прошли дальше»

Вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) рассказал об общении с телеканалом «Матч ТВ», а также о взаимоотношениях с комментатором , с которым у него был конфликт.

– Отношения с бригадой « » у вас будут как-то выстраиваться или пойдут на самотеке?

– В сотый раз за этот месяц могу повторить: я готов работать со всеми, кто готов работать на развитие и помощь российскому биатлону.

«Матч ТВ» – это не только бригада репортеров. В Раубичах я общался с техническими специалистами, в том числе по календарю на следующий сезон. Я понимал, что нам надо излагать на бумагу предложения по календарному плану, и спрашивал у технарей с «Матч ТВ»: какой промежуток вам нужен на перемещение, чтобы размотаться, разместиться, подготовить площадки, растянуть кабель и прочее?

Ответ: переезд + 3 дня. Это нужно учитывать и нам при планировании календаря, чтобы у нас всегда была хорошая картинка. Может, кто-то с «Матч ТВ» относится ко мне нехорошо – но это же не весь «Матч ТВ».

Я могу работать со всеми журналистами, стрессоустойчивости у меня добавилось.

– Совсем в лоб: что должно произойти, чтобы вы в кадре давали интервью Губерниеву?

– Без понятия. Взаимодействие со СМИ идет через пресс-службу . С Губерниевым мы встретились в «Шереметьево», когда летели в Минск: я поздоровался, он ответил, прошли дальше.

– Пожали руки?

– Нет, просто кивнули. И так же в Раубичах это бывало несколько раз за несколько дней, все равно же на объекте пересекаешься: здрасьте – здрасьте.

– Насколько важна эта тема лично для вас?

– Не особо. Как идет, так идет. Я понимаю, что сегодня любое действие будет под микроскопом так или иначе, роль СМИ очень большая. Но мой опыт этих 9 лет позволяет сказать: надо генерировать конструктивные положительные сигналы. Инфоповодов для этого будет достаточно. Кто готов это делать, с теми мы будем конструктивно работать.

Давайте рассказывать о нашей работе, говорить, обсуждать. Именно во благо биатлона. Это не означает, что мы ждем от СМИ только похвалы. Если есть вопросы – задавайте, – сказал Ростовцев.

Интервью Павла Ростовцева – нового главного в биатлоне: что делал эти 9 лет, чему научил Пихлер, как быть с Губерниевым?

Почему поссорились Губерниев и Ростовцев? Есть видео, из-за которого все началось и дошло до стычки в «Шереметьево»