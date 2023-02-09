Тандревольд о смешанной эстафете: «Извинилась перед командой за свой этап. Лагрейд сказал мне: «Это была идеальная отправная точка для атаки»

Норвежская биатлонистка Ингрид Тандревольд высказалась о смешанной эстафете на чемпионате мира в Оберхофе.

Сборная Норвегии в составе Тандревольд, Марте Ульсбю-Ройселанн, Стурлы Лагрейда и Йоханнеса Бо одержала в гонке победу. Тандревольд, бежавшая первый этап, ушла на штрафной круг и передала эстафету с отставанием в почти минуту. В лидеры команду вывел Лагрейд.

«Я извинилась за то, что все пошло не так, как мы планировали. А Стурла сказал мне: «Ингрид, это была идеальная отправная точка, чтобы атаковать», – сказала Тандревольд.

«Разочаровывать товарищей по команде невероятно больно. Именно поэтому мне как члену команды нужно было показать, что никакого кризиса нет.

Ветле Кристиансен, Йоханнес и Тарьей Бо показывали мне это ранее, а сейчас это должен был сделать я, чтобы утешить Ингрид», – заявил Лагрейд.

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