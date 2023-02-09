Тандревольд о смешанной эстафете: «Извинилась перед командой за свой этап. Лагрейд сказал мне: «Это была идеальная отправная точка для атаки»

Теги Чемпионат мира по биатлону сборная Норвегии сборная Норвегии жен Ингрид Ланмарк Тандревольд Стурла Хольм Лагрейд Биатлон

Норвежская биатлонистка Ингрид Тандревольд высказалась о смешанной эстафете на чемпионате мира в Оберхофе. 

Сборная Норвегии в составе Тандревольд, Марте Ульсбю-Ройселанн, Стурлы Лагрейда и Йоханнеса Бо одержала в гонке победу. Тандревольд, бежавшая первый этап, ушла на штрафной круг и передала эстафету с отставанием в почти минуту. В лидеры команду вывел Лагрейд. 

«Я извинилась за то, что все пошло не так, как мы планировали. А Стурла сказал мне: «Ингрид, это была идеальная отправная точка, чтобы атаковать», – сказала Тандревольд. 

«Разочаровывать товарищей по команде невероятно больно. Именно поэтому мне как члену команды нужно было показать, что никакого кризиса нет.

Ветле Кристиансен, Йоханнес и Тарьей Бо показывали мне это ранее, а сейчас это должен был сделать я, чтобы утешить Ингрид», – заявил Лагрейд. 

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5 комментариев

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khinskiy
Норвежцы стабильно от Сюни получали 30-35 секунд отставания на первом этапе и ни у кого голова не болела, какую тактику выбрать на втором.
Так что, традиции сохраняются.)))
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Оливия Томская
Стурлу до сих пор волнует та олимпийская мужская эстафета, вчера захотел искупить "вину", отплатить команде той же монетой, т.е. двойная мотивация. Наверно поэтому на трассе был неподражаем, Йоханнесу оставалось лишь сильно не накосячить, чтобы удержать золото.
+4
0
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Погладь быка
Губерниев: "Ну, россияне, пора уже отталкиваться ото дна и всплывать".
+2
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Артем Морозов
МУЖИК!!!
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Viks
Лагрейд сказал мне: «Это была идеальная отправная точка для атаки» --- Джентельмен.
+5
-2
+3
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