Виктория Сливко: «Многие совмещают семью и спорт. Но если я рожу, то останусь с ребенком»

Российская биатлонистка рассказала о желании создать семью.

«Пока не думаю о завершении карьеры. Такое чувство, что я только вошла во вкус. Конечно, подумываю, что уже нужно семью, детишек. Хочется и этого всего, но и в спорте получается. Такой момент, что тебя разрывает на две части: и в биатлоне хочешь бегать, и семью хочешь. В любом случае выберу семью – для меня это дороже, это истинное счастье.

Медалям ты сейчас порадуешься, но о тебе все помнят, пока ты бегаешь. Ведь сейчас особо не говорят о тех, кто выиграл Олимпиаду 20 лет назад. Главное быть счастливой в семье – когда у тебя есть дети, муж.

Многие совмещают семью и спорт, возят с собой детишек, рожают и возвращаются. Я немножко по-другому думаю. Не хочу оставлять ребенка дома, не смогу оставить с мамой – хотя она мне говорит: доча, рожай и бегай. Я отвечаю: нет, мам, так не пойдет. Если я уж рожу, то останусь с ребенком.

Многие замечают: ты так думаешь, пока не родила, мы так тоже думали, но вернулись. Вроде как это сложно, но возможно. Но я пока придерживаюсь такого плана: если ребенок, то я должна заканчивать карьеру и быть семейным человеком, быть рядом с мужем и ребенком», – сказала Сливко.

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