Виктория Сливко: «Счастью нет предела. На последнем круге я думала: блин, я все сделаю, чтобы выиграть. И получилось!»

Теги сборная России жен Виктория Сливко Матч ТВ Кубок Содружества Биатлон

Российская биатлонистка Виктория Сливко прокомментировала победу в масс-старте на этапе Кубка Содружества в Раубичах. 

«Я безумно счастлива, до слез рада. Я очень хотела выиграть – и это случилось. Счастью нет предела. На последнем круге я думала: блин, я все сделаю, чтобы выиграть. И получилось!

Я счастлива, что смогла стоя сделать два ноля. Не знаю, у меня куча эмоций, не знаю, что говорить, я просто рада и счастлива. Все спасибо! Андрей Викторович (Падин), огромное спасибо вам, потому что вы вкладываете в меня всю душу. Это будет для вас победа.

На последней стойке не видела, кто как стреляет. Я просто старалась, там еще ветер был на обоих рубежах стоя – старалась максимально удержать винтовку и аккуратно обработать спуск. Когда я уже закрыла последним выстрелом, посмотрела на установки и была готова там закричать: да, ура! Я понимала, что убегу. Понимала, что все сделаю, чтобы меня никто не смог догнать.

Сегодня все аккуратно спускались. На первый спуск я уходила в лидерах, но потом девочки все обкатили – все абсолютно нормально объехали, никто никого не толкал, не задел, не уронил. На стадионе только Наталья Гербулова упала, но не знаю, по какой причине – я ехала сзади и видела.

Мне сегодня сон приснился, что я выиграла гонку, но почему-то у меня эту победу хотели забрать. И я всю ночь боролась за справедливость, а сегодня никому не рассказывала этот сон – надеялась в душе, что сегодня будет так, что я выиграю, но только победу у меня никто не заберет.

И когда бежала последний круг, вспомнила этот сон и подумала: это что-то космическое и волшебное», – сказала Сливко в эфире «Матч ТВ». 

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8 комментариев

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Roman Roman
Ответ Погладь быка
Гонка жизни! Уряя!! Конечно нет. Пока Динара и ветровая лотерея позволяют балуют тихоходки.
как будто гонку на этапе КМ выиграла, про ЧМ, ОИ говорить даже не стоит... чемпион водокачки соответствует уровню первенства водокачки... фейерверк эмоций🤦‍♂️
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Огюст
Ну наконец то свершилась -Вика финишировала с золотой медалью -умница и молодец ! Есть же у тебя силы в пороховнице и точность стрельбы !
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LoRa
Вика так радуется до слез прямо! Выстраданная медаль у Вики - золотая 🥇👍🌹🌹🌹Умничка!!))
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Анатолий К
Всем троим повезло, что Свердловским не повезло сегодня.
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тоторо
вика - мисс стабильность,а стабильность признак мастерства
+2
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Andreir888
Удивительно, как Вика втопила! Какое-то второе дыхание! Молодчина!
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ivan 07
Вот как то так. Вика счастлива и мы рады , что она счастлива.
+6
-2
+4
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Погладь быка
Гонка жизни! Уряя!! Конечно нет. Пока Динара и ветровая лотерея позволяют балуют тихоходки.
+2
-8
-6
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