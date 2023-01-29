Виктория Сливко: «Счастью нет предела. На последнем круге я думала: блин, я все сделаю, чтобы выиграть. И получилось!»

Российская биатлонистка прокомментировала победу в масс-старте на этапе Кубка Содружества в Раубичах.

«Я безумно счастлива, до слез рада. Я очень хотела выиграть – и это случилось. Счастью нет предела. На последнем круге я думала: блин, я все сделаю, чтобы выиграть. И получилось!

Я счастлива, что смогла стоя сделать два ноля. Не знаю, у меня куча эмоций, не знаю, что говорить, я просто рада и счастлива. Все спасибо! Андрей Викторович (Падин), огромное спасибо вам, потому что вы вкладываете в меня всю душу. Это будет для вас победа.

На последней стойке не видела, кто как стреляет. Я просто старалась, там еще ветер был на обоих рубежах стоя – старалась максимально удержать винтовку и аккуратно обработать спуск. Когда я уже закрыла последним выстрелом, посмотрела на установки и была готова там закричать: да, ура! Я понимала, что убегу. Понимала, что все сделаю, чтобы меня никто не смог догнать.

Сегодня все аккуратно спускались. На первый спуск я уходила в лидерах, но потом девочки все обкатили – все абсолютно нормально объехали, никто никого не толкал, не задел, не уронил. На стадионе только Наталья Гербулова упала, но не знаю, по какой причине – я ехала сзади и видела.

Мне сегодня сон приснился, что я выиграла гонку, но почему-то у меня эту победу хотели забрать. И я всю ночь боролась за справедливость, а сегодня никому не рассказывала этот сон – надеялась в душе, что сегодня будет так, что я выиграю, но только победу у меня никто не заберет.

И когда бежала последний круг, вспомнила этот сон и подумала: это что-то космическое и волшебное», – сказала Сливко в эфире «Матч ТВ».