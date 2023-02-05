Максим Кугаевский: «Гараничев приболел после этапа Кубка Содружества в Раубичах. Респираторное заболевание – это у него хроническая проблема»

Тренер сборной Тюменской области Максим Кугаевский рассказал, что проходит амбулаторное лечение из-за проблем с носоглоткой.

«Женя Гараничев немного приболел после участия в этапе Кубка Содружества в Раубичах. Все‑таки удивительная погода там стояла: ежедневно дождь и сырость.

Проходит амбулаторное лечение, но он рассчитывает выступать в Чайковском и Ижевске. Респираторное заболевание – это у него хроническая проблема. Во влажном климате носоглотка ведет себя не очень хорошо.

Попробовали устранить проблему еще в Беларуси, но сейчас уже капитально этим занялись. Тренировки ему тоже разрешены, так что работу не бросает. Планировал поехать в Сочи на сборы, но не получилось.

находится на сборе в Сочи. Вика сейчас в составе группы , работает с ними, но по своим планам», – сказал Кугаевский.