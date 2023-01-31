Александр Печерский: «Иногда ребята лукавят, когда переживают насчет запаса иностранных лыж. У нас осталась большая база с прошлого года»

Глава сервис-бригады сборной России по биатлону Александр Печерский сообщил, что в команде пока есть запас иностранных лыж.

Сегодня Союза биатлонистов России ( ) презентовал лыжи отечественного производства – PROTEAM.

«Определенные напряжения были, но иногда ребята лукавят, когда переживают в интервью насчет запаса лыж. У нас осталась большая база с прошлого года. СБР в этом году решил все проблемы, которые были у спортсменов. Я это точно знаю, потому что сам этим занимаюсь.

Для меня как для человека, который погружен в эту идею и занимается ей от начала производства до тестирования лыж и отправки в регионы, она стала частью нашей работы в СБР. Понимаю, какой груз ответственности на нас лежит. Раз мы заявляем на российском уровне о создании такого инвентаря, то он должен отвечать требованиям и качеству, которое мы обещаем. Мы вешаем на себя серьезный хомут ответственности – и за это надо отвечать.

Не думаю, что мы будем бегать только на наших лыжах, но они должны влиться на разные уровни. Начинаем с юношей – это самый массовый контингент.

И вопрос же не только в импортозамещении, но и в финансовых возможностях: те лыжи, которые производят в России, в разы дешевле импортных. А по качеству не должны уступать им.

У родителей появится возможность безболезненно покупать эти лыжи, спортшколы смогут закупать их в больших количествах. Надо сделать так, чтобы инвентарь был доступен для детишек, юношей и юниоров. Наверное, это задача номер один для государства и для СБР.

Спорт высших достижений сейчас не сильно ущемлен – он протянет год-два на том «жиру», который есть. А за это время мы, может, доведем уровень наших лыж до высшего», – рассказал Печерский.

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