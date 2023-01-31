Печерский о российских лыжах: «Не хочется бить себя в грудь и говорить, что мы создали лыжи экстра-класса. Пока они для юношей и юниоров»

Глава сервис-бригады сборной России по биатлону Александр Печерский рассказал о производстве российских лыж PROTEAM.

«Мы хотим создать в России инвентарь высокого уровня. Идее уже больше года, она возникла еще до Олимпиады-2022 у меня и нашего руководителя – президента биатлонистов России (СБР) .

Я несколько раз бывал на нашей лыжной фабрике STC в Балабаново (Калужская область), где этот проект и начал обретать материальные очертания. Есть фундамент, на базе которого можно делать, есть директор (огромная ему благодарность за сотрудничество), который поддержал идею, есть заказчик в лице руководителя СБР Майгурова и есть сервис-группа СБР, которая выступает в роли экспертного отдела.

Так мы начали изучать все ведущие импортные аналоги: Fischer, Salomon, Atomic, Rossignol. Мы снимали с них все характеристики, особенности конструкций – так что набрали информационную базу. В свете политических событий картина для нас еще более прагматично понятная – идея создать собственный инвентарь стала актуальнее.

После олимпийского сезона я погружался в это все больше и больше. Искал людей в России, которые обладают способностями, возможностями и знаниями. Здорово, что такие специалисты нашлись, и они тоже хотели создать что-то новое. Сформировалась команда, заинтересованная в создании отечественного инвентаря лыж, креплений и палок.

Уже перед этим сезоном на базе фабрики мы подготовили несколько конструктивных вариантов. Как только выпал снег, мы с нашей сервис-командой выезжали на этапы Кубка России и в рамках своей работы тестировали экспериментальные образцы. Сравнивали их с лучшими импортными лыжами, на которых ребята сейчас выступают.

Первые образцы не представляли ничего интересного, вторые, третьи, четвертые – тоже; только на седьмом варианте мы нащупали, что это конструктивное решение подходит под те характеристики, которые мы пытаемся найти.

Не хочется бить себя в грудь и говорить, что мы создали лыжи экстра-класса. На сегодня их можно позиционировать как спортивные гоночные лыжи, но для юношей и юниоров. Нет претензии (пока) на то, что это лыжи высшего пилотажа, что их можно предлагать сразу Александру Логинову или Кристине Резцовой», – сказал Печерский.

«Лепим конфетку из того, что есть». В России создали лыжи на замену иностранным маркам