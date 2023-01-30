«Русофобское лобби уже подняло визг. Поэтому важна твердая позиция МОК, если они поняли, что спортсмены не отвечают за политику». Свищев о допуске к соревнованиям

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев прокомментировал заявление Международного олимпийского комитета (МОК) о возможном допуске россиян к соревнованиям в нейтральном статусе.

«Не знаю, насколько они считают успешной или неуспешной практику выступления российских спортсменов под нейтральным флагом на Открытом чемпионате Австралии [по теннису]. Но очевиден факт, что МОК сам себя загнал в тупик, применив санкции к нашим атлетам. И теперь там пытаются из него выйти с высоко поднятой головой.

Изначально очень много вопросов к незаконным действиям по отстранению российских спортсменов. Кроме того, 17 декабря 2022 года истек срок действия всех санкций против российского спорта. Поэтому все дальнейшие ограничения незаконны», – заявил Свищев.

«Мы четко понимаем, что российские спортсмены должны участвовать в международных соревнованиях. МОК и международным спортивным федерациям предстоит большая работа.

Русофобское лобби уже подняло визг. Некоторые национальные федерации говорят о том, что будут бойкотировать соревнования с участием россиян. Поэтому важна твердая и последовательная позиция МОК. Уж если они на самом деле поняли, что спортсмены ни в какой стране не должны отвечать за политику», – добавил он.

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