«Русофобское лобби уже подняло визг. Поэтому важна твердая позиция МОК, если они поняли, что спортсмены не отвечают за политику». Свищев о допуске к соревнованиям
Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев прокомментировал заявление Международного олимпийского комитета (МОК) о возможном допуске россиян к соревнованиям в нейтральном статусе.
«Не знаю, насколько они считают успешной или неуспешной практику выступления российских спортсменов под нейтральным флагом на Открытом чемпионате Австралии [по теннису]. Но очевиден факт, что МОК сам себя загнал в тупик, применив санкции к нашим атлетам. И теперь там пытаются из него выйти с высоко поднятой головой.
Изначально очень много вопросов к незаконным действиям по отстранению российских спортсменов. Кроме того, 17 декабря 2022 года истек срок действия всех санкций против российского спорта. Поэтому все дальнейшие ограничения незаконны», – заявил Свищев.
«Мы четко понимаем, что российские спортсмены должны участвовать в международных соревнованиях. МОК и международным спортивным федерациям предстоит большая работа.
Русофобское лобби уже подняло визг. Некоторые национальные федерации говорят о том, что будут бойкотировать соревнования с участием россиян. Поэтому важна твердая и последовательная позиция МОК. Уж если они на самом деле поняли, что спортсмены ни в какой стране не должны отвечать за политику», – добавил он.
«Будет раскол в обществе». Наш спорт в растерянности после условий МОК – соглашаться или нет?
МОК готов вернуть наших спортсменов на соревнования. Но есть одно важное условие
Мобилизованные?
Ждёте - позиции?!
РФС тоже чего то ждёт - крымские футбольные Федерации аж с 2014 года не в составе РФС, затянули с переходом в Азию и возможно уже прошляпили отборочные игры к чм26 и ЛЧ.
Ничего не дождётесь! МОК будет заниматься дурилкой и будет на стороне межд федераций которые будут бойкотировать Россию.
Не ждите. Занимайтесь развитием внутреннего спорта.
У нас все виды спорта на самой вершине мировых достижений, конечно, кроме футбола. Но в этом надо винить высокопоставленных спортивных чиновников которые давно уже должны были уволить таких руководителей нашего футбола как Алаев, Митрофанов, Рогачев , которые я считаю и довели наш футбол до такого состояния. Почему я про футбол? Да потому что в других видах спорта все прекрасно, а футболом интересуются миллионы и миллионы людей призывного возраста и должен быть на особом счету у властей.
Свищев, нужно Уйти в Азию или найти оптимальную альтернативу ОИ, ЧМ, ЧЕ для внутреннего Потребления и которое будет востребовано и в мировом сообществе.
Зритель будет доволен всеми видами спорта в нашей стране и за рубежом , кроме, конечно, футбола.
Свищев в числе тех многих чиновников и депутатов, кто закапывает российский спорт.
Он-то получит свои дивиденды за "выверенную" позицию. И, как говорится, ничего личного.