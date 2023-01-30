«Русофобское лобби уже подняло визг. Поэтому важна твердая позиция МОК, если они поняли, что спортсмены не отвечают за политику». Свищев о допуске к соревнованиям

Теги МОК Олимпийская сборная России Дмитрий Свищев Политика Керлинг

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев прокомментировал заявление Международного олимпийского комитета (МОК) о возможном допуске россиян к соревнованиям в нейтральном статусе.

«Не знаю, насколько они считают успешной или неуспешной практику выступления российских спортсменов под нейтральным флагом на Открытом чемпионате Австралии [по теннису]. Но очевиден факт, что МОК сам себя загнал в тупик, применив санкции к нашим атлетам. И теперь там пытаются из него выйти с высоко поднятой головой.

Изначально очень много вопросов к незаконным действиям по отстранению российских спортсменов. Кроме того, 17 декабря 2022 года истек срок действия всех санкций против российского спорта. Поэтому все дальнейшие ограничения незаконны», – заявил Свищев.

«Мы четко понимаем, что российские спортсмены должны участвовать в международных соревнованиях. МОК и международным спортивным федерациям предстоит большая работа.

Русофобское лобби уже подняло визг. Некоторые национальные федерации говорят о том, что будут бойкотировать соревнования с участием россиян. Поэтому важна твердая и последовательная позиция МОК. Уж если они на самом деле поняли, что спортсмены ни в какой стране не должны отвечать за политику», – добавил он.

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19 комментариев

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Viks
спортсмены ни в какой стране не должны отвечать за политику» --- Спортсмены, каки все граждане, ходят на выборы и голосуют за временную власть. Как голосовали - такова и политика. Должны отвечать.
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Viks
Поэтому важна твердая позиция" --- Свищ, у тебя твёрдая? Должны ехать без флага: Да или Нет?
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Девушка Безимени
А кто отвечает за политику?
Мобилизованные?
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Антон Александров
Это они от холода визжат, бедные, уже все картины из Лувра и Национальной галереи в Лондоне сожгли в печках ;)))))))
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Фанат Торшера
Ответ Olga Komarova
"Подняло визг". Очередная блестящая победа российской дипломатии над нормами этикета в цивилизованном обществе!
Так он всё правильно сказал. Если кто-то эту русофобскую помойку называет "цивилизованным" обществом, то с ними так и надо разговаривать.
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Фанат Торшера
Ответ Olga.t
После таких оскорблений от депутата у многих ли появится желание видеть россиян на соревнованиях? Свищев в числе тех многих чиновников и депутатов, кто закапывает российский спорт. Он-то получит свои дивиденды за "выверенную" позицию. И, как говорится, ничего личного.
Да, надо бояться сказать что-нибудь не то. Вдруг американским или прочим хозяевам не понравится.
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-3
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JSV
Про какой нейтральный статус он вещает? С этим позором лучше не злите людей.
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Ковид 07.10.52
МОК сразу был против отстранения наших спортсменов, но многие страны начали отказываться с нами соревноваться, вот и пришлось выгнать одну, вместо многих. А пищать про политику нашим деятелям вообще не дело, когда все они сидят гособеспечении и еще знают. что по окончании карьеры их посадят в думу лапки понимать по приказу...
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re#mn
как он так быстро переобувается, не успеваю за ним следить, в кремле идет мозговой штурм про то как бы рыбку съесть и на елку сесть
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СИ
« важна твёрдая последовательная позиция мок»
Ждёте - позиции?!
РФС тоже чего то ждёт - крымские футбольные Федерации аж с 2014 года не в составе РФС, затянули с переходом в Азию и возможно уже прошляпили отборочные игры к чм26 и ЛЧ.
Ничего не дождётесь! МОК будет заниматься дурилкой и будет на стороне межд федераций которые будут бойкотировать Россию.
Не ждите. Занимайтесь развитием внутреннего спорта.
У нас все виды спорта на самой вершине мировых достижений, конечно, кроме футбола. Но в этом надо винить высокопоставленных спортивных чиновников которые давно уже должны были уволить таких руководителей нашего футбола как Алаев, Митрофанов, Рогачев , которые я считаю и довели наш футбол до такого состояния. Почему я про футбол? Да потому что в других видах спорта все прекрасно, а футболом интересуются миллионы и миллионы людей призывного возраста и должен быть на особом счету у властей.
Свищев, нужно Уйти в Азию или найти оптимальную альтернативу ОИ, ЧМ, ЧЕ для внутреннего Потребления и которое будет востребовано и в мировом сообществе.
Зритель будет доволен всеми видами спорта в нашей стране и за рубежом , кроме, конечно, футбола.
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Любитель_ФК
Заявление Свищева ни о чем, одна вода. Ты скажи свою позицию четко и ясно, надо нам принимать условия МОК или у нас своя четкая позиция. Ни один высокопоставленный чиновник еще так и не озвучил, что мы хотим и должны делать. Понятно, единственно кто может это озвучить , это президент России Путин, а он пока молчит и все остальные ждут его решения, поэтому пока все ходят вокруг да около. Видимо идут переговоры без огласки и я думаю еще не скоро мы узнаем итог и окончательное наше решение.
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Кац Мац
свищу опять таблетки забыли выдать
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expertmer2020
Если МОК в тупике, то где мы?
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Olga.t
После таких оскорблений от депутата у многих ли появится желание видеть россиян на соревнованиях?
Свищев в числе тех многих чиновников и депутатов, кто закапывает российский спорт.
Он-то получит свои дивиденды за "выверенную" позицию. И, как говорится, ничего личного.
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mjordan
При чем тут керлинг?
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Olga Komarova
"Подняло визг". Очередная блестящая победа российской дипломатии над нормами этикета в цивилизованном обществе!
+9
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nnn4404
скот
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Alexander2022
Очень удобно вспоминать о законах, когда выгодно
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Ебздрогыч
Спичрайтер Медведева трудится не покладая рук. Главное не перепутать, кому хрюкающих подсвинков, кому визги русофобского лобби
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