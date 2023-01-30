Татьяна Тарасова: «Дюамель – злобный человек и к тому же глупый и сумасшедший, раз призывает бойкотировать Олимпийские игры»
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова раскритиковала олимпийскую чемпионку из Канады Меган Дюамель за слова о возможном бойкоте Олимпийских игр в случае допуска россиян.
«Для меня слова Меган Дюамель не имеют абсолютно никакого значения. Она злобный человек и к тому же глупый и сумасшедший, раз призывает бойкотировать Олимпийские игры.
Думает, ее мнение – важное для всего мира, но это не так», – сказала Тарасова.
Меган Дюамель поддержала НОК Украины, который рассмотрит вопрос бойкота Олимпиады-2024 в случае допуска россиян
Да никто. Квакает на наших болотах, слизью под шубой обливается
Но Тарасова понимает, что Дюамель не одинока. Если про бойкот заговорят на государственном уровне в Канаде, США и Европе, то все разговоры о допуске тут же прекратятся
России не должно быть на международной арене до прекращения этого безумия
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