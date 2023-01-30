Татьяна Тарасова: «Дюамель – злобный человек и к тому же глупый и сумасшедший, раз призывает бойкотировать Олимпийские игры»

Теги Татьяна Тарасова сборная России Олимпийская сборная России Меган Дюамель Париж-2024 Фигурное катание

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова раскритиковала олимпийскую чемпионку из Канады Меган Дюамель за слова о возможном бойкоте Олимпийских игр в случае допуска россиян.

«Для меня слова Меган Дюамель не имеют абсолютно никакого значения. Она злобный человек и к тому же глупый и сумасшедший, раз призывает бойкотировать Олимпийские игры.

Думает, ее мнение – важное для всего мира, но это не так», – сказала Тарасова.

Меган Дюамель поддержала НОК Украины, который рассмотрит вопрос бойкота Олимпиады-2024 в случае допуска россиян

9 комментариев

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Wiley Fox
Ну кто такая Тарасова на фоне той же Дюамель?

Да никто. Квакает на наших болотах, слизью под шубой обливается

Но Тарасова понимает, что Дюамель не одинока. Если про бойкот заговорят на государственном уровне в Канаде, США и Европе, то все разговоры о допуске тут же прекратятся

России не должно быть на международной арене до прекращения этого безумия
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Gau
Ответ LSV
> стареньким больным людям Вы это о себе?
Нет, ко мне журналисты не звонят в отличие от...
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Olga Tchistyakov
Дюамель-злобный троль.Может её муж не удовлетворяет😄😄?
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LSV
Ответ Gau
Татьнатольна! Дюамель- умный человек и не стесняется высказывать свое мнение на своих страницах. А вот те, кто охотится за ее цитатами и несут их стареньким больным людям, не особо умны.
> стареньким больным людям
Вы это о себе?
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-3
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JL JL
Кто как обзывается...
+1
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+1
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Gau
Татьнатольна! Дюамель- умный человек и не стесняется высказывать свое мнение на своих страницах. А вот те, кто охотится за ее цитатами и несут их стареньким больным людям, не особо умны.
+4
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Hivaga22
Татьяна Анатольевна нашла отличное определение для Дюамель - "злобный человек". Такая она, действительно, и есть - вся соткана из ненависти.
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Anfitan
Нормальная она, просто декрет и пенсия придуманы не зря...да, Татьяна Анатольна)))))
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LSV
Татьяна Анатольевна открыто озвучила позицию большинства пользователей данного ресурса :)
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