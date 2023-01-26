Поварницын о Кубке России: «Из года в год первые этапы проходят по морозу, это очень плохо для здоровья. На мой взгляд, это основная проблема сейчас»

Теги сборная России Александр Поварницын Биатлон

Биатлонист Александр Поварницын ответил на вопрос о проблемах с организацией этапов Кубка России.

– Самая проблемная точка для тебя, для спортсмена, какая сейчас на Кубке России? Что надо улучшать в первую очередь?

– В первую очередь – это мы уже из года в год сталкиваемся с тем, что первые этапы по морозу проходят, это очень плохо для здоровья. Конечно, понимаю, что логистически очень сложно куда-то соревнования перенести, как-то спрогнозировать ситуацию очень сложно.

Да и в принципе у нас не все стадионы готовы принять, не все обладают достаточным запасом снега того же самого. На мой взгляд, самая основная проблема сейчас – то, что именно мы соревнуемся по морозу.

– Ты не согласен с тем, что вы еще в самую хорошую биатлонную погоду вообще еще не соревновались?

– Да, у нас либо холодно, либо снег такой, как сейчас в Раубичах, плюсовая погода. Вот в Рыбинске мне понравилось, там была погода как раз зимняя, биатлонная – минус четыре-восемь градусов, – сказал Поварницын в интервью каналу Союза биатлонистов России (СБР).

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1 комментарий

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Ковид 07.10.52
В первую очередь – это мы уже из года в год сталкиваемся с тем, что первые этапы по морозу проходят, это очень плохо для здоровья.
Это Россия дружок, главное лозунги и лизать по Шевчуку, работать не будут.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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