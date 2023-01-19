Антон Шипулин: «Буду следить за Кубком мира. Но без русских спортсменов он будет намного слабее»

Теги Кубок мира по биатлону сборная России сборная России жен Антон Шипулин Спорт-Экспресс Антхольц Биатлон

Чемпион мира Антон Шипулин рассказал, будет ли следить за Кубком мира по биатлону. 

«Буду смотреть и следить за Кубком мира. Но без русских спортсменов он будет намного слабее», — сказал Шипулин.

Шестой этап Кубка мира стартует 19 января в Антхольце

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8 комментариев

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BuTaJIbKa
наши там не феерили, но именно болельщицкого интереса у меня нет. А от этого и спортивного нет - вот и не слежу.
А Шипулин молодец, хоть свой вид не забывает
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Скорый Поезд
Намного ?
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JL JL
Видимо, в этот раз данному персонажу удалось (каким-то способом) до минимума сократить стандартный дежурный текст. И, нашим, и, вашим. Какой хитрый.
1. смотреть КМ буду (хотя пол КМ уже прошло, это что, только сейчас начнет смотреть? это как понимать?)
2. без народов из России там будет намного слабее.
+1
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+1
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ivan 07
Намного. Пошутил или покурил?
+2
0
+2
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Melnikov1968
Уже шестой этап. Будущее время как-то не вяжется. Приятно, что мнение отличается от Васильева,Резцовой и др.
+3
0
+3
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Русский уравнитель
Смешно, чтот не припомню когда наши там феерили последний раз!
+9
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IntoTheRainBow
Ну хоть лаконично-адекватно, без уверений в том что пожалеют и коленях приползут
+6
-2
+4
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Ебздрогыч
Нет, не будет
+7
-2
+5
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