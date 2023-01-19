Антон Шипулин: «Буду следить за Кубком мира. Но без русских спортсменов он будет намного слабее»
Чемпион мира Антон Шипулин рассказал, будет ли следить за Кубком мира по биатлону.
«Буду смотреть и следить за Кубком мира. Но без русских спортсменов он будет намного слабее», — сказал Шипулин.
Шестой этап Кубка мира стартует 19 января в Антхольце.
А Шипулин молодец, хоть свой вид не забывает
1. смотреть КМ буду (хотя пол КМ уже прошло, это что, только сейчас начнет смотреть? это как понимать?)
2. без народов из России там будет намного слабее.