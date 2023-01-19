Антон Шипулин: «Буду следить за Кубком мира. Но без русских спортсменов он будет намного слабее»

Чемпион мира рассказал, будет ли следить за Кубком мира по биатлону.

«Буду смотреть и следить за Кубком мира. Но без русских спортсменов он будет намного слабее», — сказал Шипулин.

Шестой этап Кубка мира стартует 19 января в .