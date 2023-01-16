Расписание шестого этапа Кубка мира по биатлону в Антхольце

Теги Кубок мира по биатлону Антхольц Биатлон

С 19 по 22 января в итальянском Антхольце пройдет шестой этап Кубка мира по биатлону.

Кубок мира по биатлону-2022/23

6-й этап

Антхольц-Антерсельва, Италия

Расписание гонок

19 января, четверг

Спринт, женщины

16:30

20 января, пятница

Спринт, мужчины

16:30

21 января, суббота

Гонка преследования, женщины

15:00

Гонка преследования, мужчины

17:00

22 января, воскресенье

Эстафета, женщины

13:45

Эстафета, мужчины

16:30

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала гонок – московское. Прямые трансляции – на сайте Eurovision Sports.

1 комментарий

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Vicing Charlsson
Ещё недавно ждали начала нового сезона, а тут уже шестой этап. Как же время летит незаметно.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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