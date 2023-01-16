Расписание шестого этапа Кубка мира по биатлону в Антхольце
С 19 по 22 января в итальянском Антхольце пройдет шестой этап Кубка мира по биатлону.
Кубок мира по биатлону-2022/23
6-й этап
Антхольц-Антерсельва, Италия
Расписание гонок
19 января, четверг
Спринт, женщины
16:30
20 января, пятница
Спринт, мужчины
16:30
21 января, суббота
Гонка преследования, женщины
15:00
Гонка преследования, мужчины
17:00
22 января, воскресенье
Эстафета, женщины
13:45
Эстафета, мужчины
16:30
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала гонок – московское. Прямые трансляции – на сайте Eurovision Sports.
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