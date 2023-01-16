Расписание шестого этапа Кубка мира по биатлону в Антхольце

С 19 по 22 января в итальянском пройдет шестой этап Кубка мира по биатлону.

мира по биатлону-2022/23

6-й этап

Антхольц-Антерсельва, Италия

Расписание гонок

19 января, четверг

Спринт, женщины

16:30

20 января, пятница

Спринт, мужчины

16:30

21 января, суббота

Гонка преследования, женщины

15:00

Гонка преследования, мужчины

17:00

22 января, воскресенье

Эстафета, женщины

13:45

Эстафета, мужчины

16:30

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала гонок – московское. Прямые трансляции – на сайте Eurovision Sports.