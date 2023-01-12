Леонид Гурьев: «Как тренер и специалист своего дела Ростовцев очень силен. Плюс – интеллект, знание иностранного языка, умение общаться с людьми»

Теги сборная России сборная России жен Леонид Гурьев Павел Ростовцев Вольфганг Пихлер Биатлон

Бывший тренер сборной России по биатлону Леонид Гурьев высказался о назначении Павла Ростовцева на пост главного тренера национальной команды.

«Как тренер и как специалист своего дела, Павел Ростовцев, конечно, очень силен. Он сильно прибавил в этом качестве, когда работал в национальной сборной с Вольфгангом Пихлером. Сформировался тогда, можно сказать, на моих глазах. Очень мощно вырос. И стрельба тогда у девчонок пошла, и со всеми фирмами были очень быстро налажены отличные рабочие отношения.

Плюс – интеллект, знание иностранного языка, умение общаться с людьми. От того же Пихлера Павел впитал колоссальный опыт и очень большие знания. Да и в масштабе мирового спорта Ростовцев – фигура сильная. Другой вопрос, если мыслить совсем уж глобально, насколько нужен сейчас командам главный тренер.

Как помощник президента СБР, как человек, способный консолидировать все тренерские группы и все команды, думаю, да. Сейчас у нас каждая команда существует как бы сама по себе», – сказал Гурьев.

Также специалист высказался о том, что Ростовцев не имеет высшего спортивного образования.

«Я сам по образованию учитель физики, закончил физмат. Подготовил четверых олимпийских чемпионок плюс – серебряного призера. Хотя на самом деле спортсменок было больше. Аня Богалий даже обиделась, когда, перечисляя своих воспитанниц, я сказал про четырех и не посчитал Ишмуратову, Богалий, Зайцеву, Медведцеву, Слепцову, с которыми несколько лет работал.

А в 65 меня заставили сесть за парту – получать то самое профильное образование. И что с того, что я закончил магистратуру? Расходовал бюджетные деньги, время преподавателей. Есть куча людей с высшим образованием, которым вообще противопоказана тренерская работа. Понятно, что есть определенные нормативные акты. Но должен же быть и здравый смысл?

Лично я вообще не вижу, почему бы не дать человеку возможность попробовать себя в новом качестве. Тем более что сезон не олимпийский, не международный, возможны любые эксперименты. Это всяко лучше, чем впустую шашкой махать», – добавил Гурьев.

Материалы по теме

7 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Додик Аксель
Леонид Александрович знает о чём говорит. Он в биатлоне не тренерской работе трудится с 1978г.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Антон Захаров
Ну тогда понято почему от в морду лица гу плюнул =от избытка интеллекта -а не было б это интилекту дал бы ему просто по роже -а тут все на высшем уровне -ителлектуально
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Andry 72
Разум и Губерниев-это антонимы
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Биатлонная зима
Гурьев молодец что готовит молодую смену
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
oleg9999
Гурьева каша
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
evgeniy
Физмат - это сила! После такого человек самостоятельно способен расти и совершенствоваться в любой области, при желании!
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Olga.t
Голос разума в море хейта и истерик.
Спасибо Гурьеву за адекватный комментарий.
+12
0
+12
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий