Леонид Гурьев: «Как тренер и специалист своего дела Ростовцев очень силен. Плюс – интеллект, знание иностранного языка, умение общаться с людьми»

Бывший тренер сборной России по биатлону высказался о назначении Павла Ростовцева на пост главного тренера национальной команды.

«Как тренер и как специалист своего дела, , конечно, очень силен. Он сильно прибавил в этом качестве, когда работал в национальной сборной с . Сформировался тогда, можно сказать, на моих глазах. Очень мощно вырос. И стрельба тогда у девчонок пошла, и со всеми фирмами были очень быстро налажены отличные рабочие отношения.

Плюс – интеллект, знание иностранного языка, умение общаться с людьми. От того же Пихлера Павел впитал колоссальный опыт и очень большие знания. Да и в масштабе мирового спорта Ростовцев – фигура сильная. Другой вопрос, если мыслить совсем уж глобально, насколько нужен сейчас командам главный тренер.

Как помощник президента СБР, как человек, способный консолидировать все тренерские группы и все команды, думаю, да. Сейчас у нас каждая команда существует как бы сама по себе», – сказал Гурьев.

Также специалист высказался о том, что Ростовцев не имеет высшего спортивного образования.

«Я сам по образованию учитель физики, закончил физмат. Подготовил четверых олимпийских чемпионок плюс – серебряного призера. Хотя на самом деле спортсменок было больше. Аня Богалий даже обиделась, когда, перечисляя своих воспитанниц, я сказал про четырех и не посчитал Ишмуратову, Богалий, Зайцеву, Медведцеву, Слепцову, с которыми несколько лет работал.

А в 65 меня заставили сесть за парту – получать то самое профильное образование. И что с того, что я закончил магистратуру? Расходовал бюджетные деньги, время преподавателей. Есть куча людей с высшим образованием, которым вообще противопоказана тренерская работа. Понятно, что есть определенные нормативные акты. Но должен же быть и здравый смысл?

Лично я вообще не вижу, почему бы не дать человеку возможность попробовать себя в новом качестве. Тем более что сезон не олимпийский, не международный, возможны любые эксперименты. Это всяко лучше, чем впустую шашкой махать», – добавил Гурьев.