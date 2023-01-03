Александр Касперович: «Кандидатура Ростовцева – одна из лучших на пост главного тренера сборной России»

Александр Касперович оценил кандидатуру Павла Ростовцева на пост главного тренера сборной России по биатлону.

«Я знаю Павла Александровича еще как биатлониста. Это сильный, выдающийся спортсмен. К нему я отношусь с большим уважением. Павел приобрел колоссальный опыт за время работы с Вольфгангом Пихлером. Наблюдая за его отношением ко всем тренировочным мероприятиям, я был удивлен. Он уделял огромное количество времени оружию, патрону, изучению методик.

Ростовцев – очень грамотный специалист. Чтобы это понять, достаточно почитать его интервью: как он взвешенно дает оценку спортсменам, их выступлениям, стрелковой подготовке, отношения тренера и спортсмена. Он дисциплинированный и очень порядочный человек. Павел прошел непростой путь в биатлоне. Мое отношение к нему очень уважительное!

Когда я был главным тренером сборной России, то приглашал Ростовцева работать на стрелковую часть. Я думал, что он согласится. Но ничего страшного, в итоге он приобрел большой опыт, работая на руководящих должностях в Красноярском крае. Я думаю, что кандидатура Павла – одна из лучших, которая должна рассматриваться на пост главного тренера сборной России.

Ростовцев – неконфликтный человек, имеет опыт во всех спортивных делах. Кроме того, имеет колоссальный административный опыт. Его прекрасно знает не только наш тренерский штаб, но и в мире к нему относятся с большим уважением. Я знаю, что он может сплотить тренерский коллектив», – заявил Касперович, который работал главным тренером сборной с 2015 по 2017 год.

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