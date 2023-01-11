Павел Ростовцев назначен вице-президентом СБР по спорту. В его функционал войдет работа главного тренера сборной России

Теги сборная России сборная России жен Союз биатлонистов России Павел Ростовцев Виктор Майгуров Биатлон

Трехкратный чемпион мира Павел Ростовцев назначен вице-президентом СБР по спорту.

Об этом сообщил глава Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров. Трудовое соглашение заключено 9 января 2023 года.

«Павел Ростовцев приступил к работе в СБР в качестве вице-президента по спорту с функционалом главного тренера сборной России», – отметил Майгуров.

Ранее появилась информация о том, что статус Ростовцева в качестве главного тренера не будет официальным из-за недостаточного стажа работы.

Губерниев кричит, что Ростовцева нельзя назначать главным в биатлоне. Его обиды смешны, но... и правда нельзя

Почему поссорились Губерниев и Ростовцев? Есть видео, из-за которого все началось и дошло до стычки в «Шереметьево»

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47 комментариев

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где то одинокий комментатор судорожно строчит опровержения
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Vyshelzaj
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Ответ Bartez1986
Забавно, что Губера в очередной раз смешали с помоями (что тоже правильно, и я сам его не перевариваю) , но вот про хрень, которую творит Майгуров, никто особенно не говорит. А он ее творит
Возможно, именно знаний Павла и не хватает: у него техническое и юридическое образование, административый опыт. Может, хоть порядок наведет в организации работы федерации
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Беспечный русский бродяга
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Ответ Bartez1986
Забавно, что Губера в очередной раз смешали с помоями (что тоже правильно, и я сам его не перевариваю) , но вот про хрень, которую творит Майгуров, никто особенно не говорит. А он ее творит
Давайте посмотрим на результаты его работы в будущем.
А в остальном... иногда формальности - это просто формальности.
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Лукерья
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Ответ тоторо
тут не в повыше дело, а в том то деньги вбухают в эту должность ненужную вместо того чтоб потратить их на регионы
Обычно зарплата у вице 0,8 от зарплаты презид. ..вы думаете этого хватит на регионы? )
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Olga.t
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Ответ тоторо
ловко обошли, а зп платить кто за эту должность будет? минспорта? и каков оклад конкретно у этой должности и у должности страшего тренера? так для сравнения интересно
С какой целью интересуетесь? Ну почему людей интересуют чужие деньги, к вам же это не имеет никакого отношения.
Только не говорите о финансировании регионов, это разные статьи расходов.
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brig_Mercury
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Ростовцев вообще красавец, ответственности 0 и при этом Вице-президент СБР и советник губера Красноярского края. По доходу к Шипулину подтянется и без кнопконажатия.
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тоторо
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Ответ Лукерья
))))..да вице-пр будет повыше , чем главный тренер, терь гу застрелится -дайте ему винтовку .. с боевыми 🤔🤣
тут не в повыше дело, а в том то деньги вбухают в эту должность ненужную вместо того чтоб потратить их на регионы
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тоторо
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Ответ encaro_one
СБР платит из "своих" руководящему составу. Свои это спонсорские деньги от буков, даже у Газпрома целевое спонсорство, а не прожор кумам и собутыльникам.
Понятно, то есть вместо того чтобы свободные деньги в регионы направить, патроны многостардальной удмуртии купить, они будут чехлить бабло на оклад свежепридуманной должности. все в лучших традициях сбр
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ribikorto
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Люди, чего ликуете? Умыли неадеквата Губера? А эти действия СБР адекватны? Боролись жаба с гадюкой...
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encaro_one
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Ответ тоторо
ловко обошли, а зп платить кто за эту должность будет? минспорта? и каков оклад конкретно у этой должности и у должности страшего тренера? так для сравнения интересно
СБР платит из "своих" руководящему составу.
Свои это спонсорские деньги от буков, даже у Газпрома целевое спонсорство, а не прожор кумам и собутыльникам.
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maryat
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Витёк, чисто, своего кента к кормушке подтянул, красава, чё 👍
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encaro_one
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Бордель.
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mold-cel
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А кто как не Ростовцев способен подготовить команду к летней Олимпиаде? все правильно сделали
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тот еще школьник
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https://www.youtube.com/watch?v=jM_at3zHhEc
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Лукерья
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))))..да вице-пр будет повыше , чем главный тренер, терь гу застрелится -дайте ему винтовку .. с боевыми 🤔🤣
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Oleg65
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Решение настолько очевидное, что даже странно, что так долго думали
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тоторо
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Ответ oleg9999
Витек будет из своих, кровно заработанных, отстегивать громоотводу Паше?
сомневаюсь, скорее всего была ставка эта незакрытая изначально,вот и пристроил пока минспорта будет 3 года согласовывать кандидатуру Паши на ГТ
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Игорь Мельников
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Ответ oleg9999
Витек будет из своих, кровно заработанных, отстегивать громоотводу Паше?
Найдётся лазейка, ему не привыкать.
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2533ПВ
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Ответ Лизавета Анна -Мария
"А кто не пьет? Назови! Нет, я жду!"© Даже внешний вид этих трёх ребят нам расскажет о том, кто пьёт, а кто просто закусывает апельсинкой ;) Догадаетесь с трёх раз.
Гу пьет однозначно.
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тоторо
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ловко обошли, а зп платить кто за эту должность будет? минспорта? и каков оклад конкретно у этой должности и у должности страшего тренера? так для сравнения интересно
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oleg9999
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На деньги спонсоров из Газпрома, которые выбил Нуждов, Витек пытается пиариться?
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dmitromixailuk
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Топ назначение ! Развал всего русского спорта продолжается !
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Dinamik1
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У меня экран забрызган слюнями и соплями губера.злоба льется через край.
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Афанасия
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Губер, ‘ука такая, продолжает набрасывать негатив, сейчас на матч орал, что не даст развалить команду! Да кто ты такой?! Спортсмены и тренеры между собой как-нибудь разберутся.
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Кавабунга Шреддоголовый
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Искусственные должности это любимое занятие в России
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