Павел Ростовцев назначен вице-президентом СБР по спорту. В его функционал войдет работа главного тренера сборной России

Трехкратный чемпион мира Павел Ростовцев назначен вице-президентом СБР по спорту.

Об этом сообщил глава Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров. Трудовое соглашение заключено 9 января 2023 года.

«Павел Ростовцев приступил к работе в СБР в качестве вице-президента по спорту с функционалом главного тренера сборной России», – отметил Майгуров.

Ранее появилась информация о том, что статус Ростовцева в качестве главного тренера не будет официальным из-за недостаточного стажа работы.

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