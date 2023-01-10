Павел Ростовцев: «Взаимодействие с Максимовым? Не считаю это проблемой. Я готов работать со всеми, кто готов развивать российский биатлон»

Теги сборная России сборная России жен Павел Ростовцев Максим Максимов Биатлон

Трехкратный чемпион мира Павел Ростовцев считает, что его отношения с тренером мужской команды Максимом Максимовым не будут проблемой в ходе работы главным тренером сборной России. 

Летом Ростовцев критически высказывался о Максимове из-за того, что тот проголосовал за Алексея Нуждова на выборах главы Союза биатлонистов России.

– В период летних выборных дебатов вы произнесли фразу: «В разведку с Максимом Максимовым я точно не пойду». Как сейчас представляете себе взаимодействие с этим специалистом?

– Вообще не считаю это проблемой. Знаю много случаев, когда между людьми существовали не самые простые отношения, но это никак не отражалось на совместной работе.

Основной мой посыл в качестве главного тренера заключается в том, что я готов работать со всеми, кто готов развивать российский биатлон, – сказал Ростовцев. 

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2 комментария

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Лизавета Анна -Мария
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Ответ Афанасия
Ещё кусок про Каминского "— Мне сложно здесь что-то говорить, потому что я не участвовал в обсуждениях работы Каминского в сборной и не знаю, какие задачи перед ним ставились, но могу точно сказать, что на Олимпийских играх спортсмены Каминского были в полном порядке в плане функциональной подготовки. Да и сейчас, собственно, когда я наблюдал за тем, как люди бегут на Кубке Содружества, могу сказать, что потенциал Каминского в биатлоне несомненно велик. У него совершенно определённо есть чему поучиться." Нормально всё будет, главное, чтобы комментатор -главных-старших- тренеров не стравливал между собой.
Очень хочется верить в сказанное....
Но пока есть Губерниев за кадром - интриги обеспечены. К сожалению.(
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Афанасия
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Ещё кусок про Каминского "— Мне сложно здесь что-то говорить, потому что я не участвовал в обсуждениях работы Каминского в сборной и не знаю, какие задачи перед ним ставились, но могу точно сказать, что на Олимпийских играх спортсмены Каминского были в полном порядке в плане функциональной подготовки. Да и сейчас, собственно, когда я наблюдал за тем, как люди бегут на Кубке Содружества, могу сказать, что потенциал Каминского в биатлоне несомненно велик. У него совершенно определённо есть чему поучиться."
Нормально всё будет, главное, чтобы комментатор -главных-старших- тренеров не стравливал между собой.
+3
-1
+2
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