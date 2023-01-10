Павел Ростовцев: «Взаимодействие с Максимовым? Не считаю это проблемой. Я готов работать со всеми, кто готов развивать российский биатлон»

Трехкратный чемпион мира считает, что его отношения с тренером мужской команды не будут проблемой в ходе работы главным тренером сборной России.

Летом Ростовцев критически высказывался о Максимове из-за того, что тот проголосовал за Алексея Нуждова на выборах главы Союза биатлонистов России.

– В период летних выборных дебатов вы произнесли фразу: «В разведку с Максимом Максимовым я точно не пойду». Как сейчас представляете себе взаимодействие с этим специалистом?

– Вообще не считаю это проблемой. Знаю много случаев, когда между людьми существовали не самые простые отношения, но это никак не отражалось на совместной работе.

Основной мой посыл в качестве главного тренера заключается в том, что я готов работать со всеми, кто готов развивать российский биатлон, – сказал Ростовцев.

«Я точно не пойду с ним в разведку». Раскол в биатлоне: тренер сборной выступил против президента, и его за это осудили