Павел Ростовцев: «Взаимодействие с Максимовым? Не считаю это проблемой. Я готов работать со всеми, кто готов развивать российский биатлон»
Трехкратный чемпион мира Павел Ростовцев считает, что его отношения с тренером мужской команды Максимом Максимовым не будут проблемой в ходе работы главным тренером сборной России.
Летом Ростовцев критически высказывался о Максимове из-за того, что тот проголосовал за Алексея Нуждова на выборах главы Союза биатлонистов России.
– В период летних выборных дебатов вы произнесли фразу: «В разведку с Максимом Максимовым я точно не пойду». Как сейчас представляете себе взаимодействие с этим специалистом?
– Вообще не считаю это проблемой. Знаю много случаев, когда между людьми существовали не самые простые отношения, но это никак не отражалось на совместной работе.
Основной мой посыл в качестве главного тренера заключается в том, что я готов работать со всеми, кто готов развивать российский биатлон, – сказал Ростовцев.
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Но пока есть Губерниев за кадром - интриги обеспечены. К сожалению.(
Нормально всё будет, главное, чтобы комментатор -главных-старших- тренеров не стравливал между собой.