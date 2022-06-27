Павел Ростовцев: «В разведку с Максимовым точно не пойду. Человек, предавший один раз, обязательно предаст еще»

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Трехкратный чемпион мира Павел Ростовцев заявил, что его отношения с Максимом Максимовым не изменятся, несмотря на то, что тот поддержал на выборах главы СБР Алексея Нуждова.

«Да нормальные отношения – и были, и через какое-то время будут, жизнь пойдет дальше. Я участвовал не в одной избирательной компании, имел оппонентов, выслушивал от них что-то незаслуженное. Но когда ты держишь лицо, когда тебе нечего стыдиться – все отношения нормализуются, переходят в рабочую плоскость.

Не надо забывать, что связка Каминский – Максимов работала хорошо, и результаты спортсменов – во многом их заслуга. Они должны работать – главное, чтобы побыстрее эта пена уселась. Но в разведку с Максимовым я точно не пойду. Человек, предавший один раз, обязательно предаст еще – при определенных условиях предаст именно тебя: мой жизненный опыт это показывает.

Достаточно того, что я разжег пожар. Сегодня хочу посодействовать тому, чтобы он начал затухать», – сказал Ростовцев.

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