Хофер о возможном завершении карьеры: «Летом приму решение. Нужно учитывать, на что я смогу рассчитывать в будущем и что позволит здоровье»

Теги Чемпионат мира по биатлону травмы сборная Италии Лукас Хофер Биатлон

Итальянский биатлонист Лукас Хофер ответил на вопрос о возможном завершении карьеры.

В этом сезоне 33-летний спортсмен еще не участвовал в гонках Кубка мира. Ранее ему диагностировали воспаление сухожилия голеностопного сустава.

«Летом у меня были проблемы с коленями, сейчас – с голенью. Все травмы в основном воспалительного характера. Нам еще предстоит выяснить, на что именно так реагирует мой организм.

Нужно понять, смогу ли я решить проблему перед чемпионатом мира в Оберхофе (который пройдет 8-19 февраля – Sports.ru).

И, конечно, нужно учитывать, на что я смогу рассчитывать в будущем и что позволит здоровье. Летом я спокойно приму решение», – рассказал биатлонист.

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2 комментария

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Голос Губерниева
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Неплохая карьера вышла. Да, в каком-то смысле повезло, что женская половина сборной в период его карьеры оказалась настолько сильной, чтобы выставить в смешанку Вирер и Витоцци и таким образом взять множество медалей в этом виде программы, но без участия самого Хофера эти медали вряд ли были бы возможны.
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Анатолий К
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Чумной биатлонист. Иногда у него получается на тоненького. Жаль здоровье подводит.
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