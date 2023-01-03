Хофер о возможном завершении карьеры: «Летом приму решение. Нужно учитывать, на что я смогу рассчитывать в будущем и что позволит здоровье»

Итальянский биатлонист Лукас Хофер ответил на вопрос о возможном завершении карьеры.

В этом сезоне 33-летний спортсмен еще не участвовал в гонках Кубка мира. Ранее ему диагностировали воспаление сухожилия голеностопного сустава.

«Летом у меня были проблемы с коленями, сейчас – с голенью. Все травмы в основном воспалительного характера. Нам еще предстоит выяснить, на что именно так реагирует мой организм.

Нужно понять, смогу ли я решить проблему перед чемпионатом мира в Оберхофе (который пройдет 8-19 февраля – Sports.ru).

И, конечно, нужно учитывать, на что я смогу рассчитывать в будущем и что позволит здоровье. Летом я спокойно приму решение», – рассказал биатлонист.