Лукас Хофер перенес операцию на плече. Он возобновит тренировки в мае

Итальянский биатлонист Лукас Хофер перенес операцию на левом плече.

«Все прошло хорошо и быстро, как и планировал врач. Сейчас у меня реабилитация и физиотерапия.

Согласно программе, я смогу вернуться к тренировкам после первой недели мая – это идеальный срок, ведь я успею по-настоящему отдохнуть.

Решение (об операции) было принято еще до начала сезона. Нагрузка на плечо ощущалась уже осенью, и с этой проблемой я сталкивался весь сезон.

Теперь мы надеемся, что другие операции не потребуются, так как после тестов стало ясно: правое плечо тоже не в лучшем состоянии. Но пока оно держится, и мы его не трогаем», – рассказал Хофер.